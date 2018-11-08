Александр Саверский: в сфере лекарственного обеспечения наблюдается деградация

Президент Лиги на сайте change.org инициировал создание петиции, в которой указывает на необходимость принятия в России закона, который гарантировал бы всем жителям страны право доступа к лекарствам.

«В России есть закон «Об обращении лекарственных средств», который касается доступа лекарств на рынок, их качества, контроля и регистрации. Но до сих пор нет закона, который гарантировал бы право доступа к этим лекарствам. Получается, что лекарства обращаются отдельно, а пациенты отдельно и далеко не всегда пересекаются», – пояснил .

На сегодняшний день под петицией поставили свои подписи более 202 тысяч человек.

16 ноября пройдет уже ставший традиционным конгресс «Право на лекарство», где будет представлена концепция лекарственного обеспечения, которую предлагает обсудить представителям государственной власти совместно с профессиональным сообществом.

«Существующая нормативно-правовая база об обеспечении лекарствами устарела со всех точек зрения, разрознена по нескольким законам и десяткам постановлений правительства, не считая приказов десятка ведомств с разбросом в 27 лет, и позволяет манипулировать ею всем, кто этого пожелает», – считает .

Известно, что он направлял свои предложения вице-премьеру Правительства РФ Татьяне Голиковой, однако пока не получил обратной связи. Но глава Лиги защитников пациентов уверен, что представители государственной власти не смогут проигнорировать мнение более 200 тысяч человек.

считает, что закон о лекарственном обеспечении должен содержать механизмы получения их пациентами.

В частности, он предлагает рассмотреть возможность централизации лекарственного обеспечения через федеральный центр в виде системы фондов ОМС, куда субъекты РФ подают свои заявки. А также назначение и получение пациентом необходимых лекарств без оглядки на перечни, стандарты, клинические рекомендации в случае обоснованной необходимости выйти за их пределы.

Кроме того, закон должен наделить врачей правом выписывать то лекарство, которое специалист считает необходимым, что означает право на подбор терапии и ответственность за нее, а также право выписки рецепта по торговому наименованию в рамках референтной цены, применение которой является необходимым для сдерживания роста расходов государства. Документ также должен гарантировать пациенту право приобрести более дорогое лекарство в рамках назначенного МНН с доплатой сверх референтной цены за счет собственных средств.

Все аспекты положений, которые должны стать основой закона и, по сути, создать новую систему лекарственного обеспечения, будут обсуждены в ходе конгресса «Право на лекарство».

Напомним, впервые с инициативой о том, что все лекарства должны быть бесплатны для пациентов, выступил в ходе первого конгресса, который состоялся в 2015 году.

Создав платформу «Право на лекарство», президент Лиги защитников пациентов последовательно пытается аргументировать свою позицию, привлекая к обсуждению профильные министерства, фармбизнес, пациентов и медицинское сообщество.

«Я считаю, что мы движемся последовательно, в отличие от Минздрава, который движется в никуда, об этом свидетельствует то, что мы наблюдаем : деградацию в сфере лекарственного обеспечения. Наша платформа вначале создала экономическое обоснование, сейчас мы хотим добиться того, чтобы понятие здоровье стало инвестиционной составляющей. Пришло время говорить о том, что пора в правовой сфере наводить порядок. Мы готовим платформу для принятия решений: когда государство, наконец, услышит наши экономические, правовые, этические доводы, то будет высокая степень готовности для внедрения новой парадигмы лекарственного обеспечения», – подчеркнул в разговоре с «ФВ» , отметив при этом, что часть представителей Министерства здравоохранения разделяют его позицию.