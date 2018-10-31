Алексей Алехин: В перспективе автоматизация фармпроизводства может стать обязательной при лицензировании

Очередной семинар для фармпроизводителей, главным организатором которого выступает Минпромторг, прошел 8 ноября. Он посвящен новым технологиям и развитию процессов автоматизации производства лекарственных средств.

«Для каждого производителя в краткосрочном периоде важно снизить затраты на производство для максимизации прибыли, – объяснил выбор темы . – Особенно это сложно делать на высококонкурентных рынках, где есть одно наименование препарата, но несколько производителей. Кто более эффективен, производит с меньшими затратами, тот, как правило, и выигрывает аукционы».

Автоматизация процессов позволяет минимизировать риски, связанные с процессом производства, человеческим фактором, и, как следствие, обеспечивает прослеживаемость качества продукции в долгосрочной перспективе, считают в Минпромторге.

«Не скрою, что есть мысли в перспективе сделать наличие автоматизации этого процесса частью требований. Поскольку никто из производителей не стоит на месте, все развиваются. Развивается и рынок, он требует новых скоростей, большего покрытия за счет меньших усилий и затрат. Возможно, это приведет к перераспределению рабочей силы на другие направления, где-то ручной труд может не понадобиться, но это этап развития. Я уверен, что российские производители смогут переориентировать собственное мышление на то, что нужно внедрять системы, которые позволяют повысить эффективность производства», – отметил представитель Минпромторга.

По его словам, это отразится на конкурентоспособности отрасли, продукции, которая будет поставляться не только на российский рынок, но и за рубеж.

«Напомню, что увеличение несырьевого экспорта на ближайшие шесть лет станет нашей основной государственной задачей. На лекарственные средства делают особую ставку, поскольку мы действительно можем производить, в том числе и из собственных субстанций, синтезировать свои молекулы, где тоже очень важен процесс автоматизации», – заключил .

Директор ФБУ «ГИЛС и НП» добавил, что процессы автоматизации, бурное развитие робототехники – это реальность, которая прочно вошла в фармацевтическую промышленность.

«С помощью современных технологий можно решить две наиболее актуальные задачи – повышение качества продукции и снижение себестоимости – и тем самым защитить интересы потребителей. Основной фокус мер поддержки программы «Фарма-2030» направлен на инновационное развитие промышленности, цифровизацию медицины. Это повышает ответственность и роль промышленности и ее современного оснащения», – сказал он.

Он отметил, что здесь важна подготовка кадров и институт готов активно содействовать и помогать. ГИЛС также ведет аналитическую работу и приглашает к сотрудничеству фармпроизводителей.

«Хотелось бы, чтобы отрасль нас поддерживала и активно предоставляла информацию. Все это делается для того, чтобы министерство, вырабатывая стратегию развития фармпромышленности, давало вектор производителям, чтобы вы правильно сосредоточили свои ресурсы и создавали те производственные площадки, которые будут востребованы», – обратил внимание присутствующих .