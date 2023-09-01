Алексей Алехин перешел в «Алтайвитамины»

назначен на пост президента фармацевтической компании «Алтайвитамины», обратил внимание telegram-канал «Право на здоровье». Эту информацию «ФВ» подтвердил сам Алехин. Он уточнил, что покинул должность советника заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Алехин будет курировать развитие производства лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний ЖКТ, гинекологических, проктологических, стоматологических заболеваний, БАД, спортивного и лечебного питания, а также продажи в рознице, госпитальный сектор и сектор государственно-частного партнерства.

«ФВ» направил запрос в Минпромторг с просьбой уточнить, кто займет позицию Алехина в министерстве.

Алксей Алехин был назначен директором Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли в 2017 году после того, как глава этого департамента Ольга Колотилова заняла пост заместителя губернатора Новгородской области. До этого Алехин занимал в том же департаменте руководящие должности. С марта 2021 года Алехин перешел на позицию советника министра, после чего профильный департамент возглавил его заместитель Дмитрий Галкин.