Алексей Ладошкин: «Конкуренцию выдерживаем»

— До этого вы никогда не работали в фармотрасли. Насколько сложно было вникнуть в специфику?

— У меня за плечами был опыт работы в органах государственной власти, в банковской системе, на предприятии по сельхозпереработке, поэтому на первых порах было сложно привыкнуть к названиям лекарств, к МНН, к специфике разных дозировок. Но самым удивительным и приятным было то, что коллектив поверил в меня и искренне помогал мне освоиться на новом месте. Огромную поддержку оказали мои заместители, у которых есть профильное образование. Без них было бы невозможно решить стоящие перед ГУП задачи. И все же, на мой взгляд, руководитель прежде всего должен иметь опыт управления коллективом и понимать основные принципы экономической эффективности.

В период с 2008-го по 2016 год организация ежегодно показывала убытки, которые в момент моего вступления в должность суммарно составляли 500 млн руб. В тот момент ГУП фактически отвечало всем признакам банкротства. Расчетные счета были заблокированы, товарные остатки в аптеках и на складе практически отсутствовали. Годовой товарооборот за 2016 год составил всего 168 млн руб.

ГУП «Фармация» РМ берет свое начало с января 1928 года. Сегодня оно представлено аптечным складом, 83 розничными точками, среди которых 41 аптека (в том числе две производственные), 35 аптечных пунктов и семь магазинов оптики. На предприятии трудятся 450 работников.

Сегодня «Фармация» стабильно демонстрирует положительный финансовый результат благодаря в первую очередь постоянному росту товарооборота. По итогам 2023 года выручка от коммерческой деятельности превысила 2,7 млрд руб., то есть за эти семь лет увеличилась более чем в 16 раз. Мы вывели все аптечные организации на самоокупаемость, разработали систему мотивации сотрудников — зарплата зависит от выполнения плановых показателей по выручке и доходу. Средняя зарплата выросла с 16 тыс. руб. в 2016 году до 45 тыс. руб.

Так что работа, к которой подходишь с душой, всегда будет приносить результаты.

— С душой — это здорово. Но я не знаю ни одного аптечного ГУП, у которого не было бы убыточных точек в силу его специфики. Сколько у вас таких?

— Из 83 аптек четыре.

— Есть точки, которые работают «дверь в дверь» с федеральными сетями. Как вы выдерживаете конкуренцию?

— Да, больше половины наших аптек работают в таких условиях. Конкуренцию выдерживаем за счет постоянного повышения культуры обслуживания клиентов и социально ориентированной ценовой политики.

В декабре прошлого года запустили пилотный проект, предельно снизив (по сравнению с другими аптечными сетями) цены практически на весь ассортимент в крупнейшей аптеке нашей сети, расположенной в центре Саранска. По итогам I квартала ее выручка выросла почти в два раза. Теперь мы перевели ее на круглосуточный режим работы, а пилот будем масштабировать. В данный момент еще две аптеки перешли на эту схему.

В прошлом году провели модернизацию торгового и витринного оборудования. На завершающем этапе реализация проекта по бронированию лекарств на сайте нашей аптечной сети. В планах создание мобильного приложения и осуществление доставки интернет-заказов, разработка и внедрение программы лояльности.

— У коммерческих аптек есть масса преимуществ перед государственными, но у вас тоже есть перевес — статус единственного поставщика.

— Это правда, наше предприятие получило его в 2017 году, хотя выгодоприобретателем стала вся сфера здравоохранения республики. Существенная экономия образуется благодаря объединению заявок всех лечебных учреждений в укрупненные лоты и поставки всех товаров по одному адресу. Статус позволяет наиболее полно и своевременно удовлетворить потребность ЛПУ в лекарственных препаратах и медицинских изделиях за счет того, что предприятие формирует неснижаемые запасы лекарств на своем складе.

Другой пример. При самостоятельной закупке может создаться ситуация, когда закупленные лекарства окажутся невостребованными из-за изменения потребности медицинской организации в них в течение года. В дальнейшем это приводит к списаниям, то есть нерациональному расходованию бюджетных средств. В нашем случае это исключается.

Большую работу в деле отстаивания интересов государственных фарморганизаций в федеральных органах власти проводит руководство Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС), членом которой является наше предприятие. Считаю, что в принятии Закона о сохранении статуса единственного поставщика огромная заслуга ассоциации. Очень надеемся, что федеральный законодатель и в дальнейшем будет прислушиваться к нам.

— В чем специфика регионального фармрынка?

— Наш рынок характеризуется такой же интенсивной конкуренцией, как и в других территориях. Малые аптечные сети (от двух до 10 точек) закрываются, им трудно конкурировать с крупными игроками, у которых есть возможность приобретать лекарства напрямую у производителей в больших объемах, с внушительными скидками. С другой стороны, наша республика небольшая. Самая удаленная аптека в сети «Фармация» находится в Теньгушевском муниципальном районе, чуть более 200 км от Саранска. Это позволяет экономить средства на логистику. Среди положительных факторов крупный местный фармпроизводитель — завод «Биохимик», который постоянно расширяет ассортимент продукции и с которым наше предприятие связывает взаимовыгодное сотрудничество. С учетом территориальной близости цена на его лекарства зачастую на порядок ниже, чем у конкурентов из других субъектов.

— Как обстоят дела с кадровым обеспечением?

— К сожалению, наблюдается острая нехватка фармспециалистов, особенно в сельской местности. Для решения этой проблемы в прошлом году мы отобрали кандидатов, которых направили на обучение по специальности «Фармацевт» за счет предприятия. Планируем на регулярной основе устраивать встречи с учащимися старших классов, проводить для них экскурсии на нашем предприятии, чтобы рассказывать о работе фармспециалистов и мотивировать их на получение этой профессии.