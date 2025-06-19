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AlphaRM сообщила о...

AlphaRM сообщила о росте числа М&А-сделок в аптечном ритейле

19.06.2025
12:49
Ольга Коберник
Количество М&А-сделок в аптечном ритейле в I квартале 2025 года растет, фиксируют в AlphaRM. Аналитики связывают динамику со стремлением консолидировать успешные кейсы раньше конкурентов.
Анна Ермолаева | Фото: Ольга Коберник

Количество сделок на аптечном рынке за четыре месяца 2025 года приближается к объему сделок за весь 2024 год, рассказала генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева, выступая на конференции «Зеленый крест» в Казани, передает корреспондент «ФВ».

В 2024 году была зафиксирована 91 сделка, а за I квартал 2025 года — 84. Общее количество аптечных учреждений в сделках за январь — апрель 2025 года составило 1380, а за 2024 год — 2060. Среднее количество точек в сделках в прошлом году — 23, а за 4 месяца 2025 — 16.

«Многие связывают это с налоговой реформой, но мы не считаем это основным фактором», — сказала эксперт.

На количество М&А-сделок влияет стремление консолидировать успешные кейсы раньше конкурентов, уточнила Ермолаева в беседе с корреспондентом «ФВ».

По данным AlphaRM, 59,7% лекарственного рынка в денежном объеме приходится на розницу, а в упаковках она занимает 86,6%. То есть потребитель принимает решение о покупке девяти из десяти упаковок лекарств.

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