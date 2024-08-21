«Алсигма» вложит 780 млн рублей в производство дженериков в ОЭЗ «Дубна»

На левобережной площадке биофармацевтического кластера особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Подмосковье компания «Алсигма» начнет разработку и серийный выпуск дженериков, включая противоопухолевые гормональные препараты, об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Новый резидент намерен построить лабораторно-производственный комплекс площадью более 5200 кв. м. В ходе реализации проекта будет создано 55 рабочих мест, инвестиции в него составят около 780 млн руб. Первую очередь строительства планируют запустить в 2027 году, полная реализация проекта намечена на 2029 год.

Компания «Алсигма» также собирается проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области изыскания новых перспективных антибиотиков бета-лактамного ряда и онкологических препаратов. Это направление будет реализовано совместно с экспертами в области микробиологии и клинической фармакологии при поддержке ГК «АлФарма».

Всего в ОЭЗ «Дубна» в секторе био- и медицинских технологий работает более 40 предприятий.