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«Алсигма» вложит 780...

«Алсигма» вложит 780 млн рублей в производство дженериков в ОЭЗ «Дубна»

21.08.2024
18:11
Дина Коблова
Компания «Алсигма» собирается построить в ОЭЗ «Дубна» производство дженериков, включая противоопухолевые гормональные препараты. Инвестиции в проект составят около 780 млн руб. Первую очередь намерены запустить в 2027 году, полная реализация запланирована на 2029 год.
Фото: пресс-служба ОЭЗ «Дубна»

На левобережной площадке биофармацевтического кластера особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Подмосковье компания «Алсигма» начнет разработку и серийный выпуск дженериков, включая противоопухолевые гормональные препараты, об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Новый резидент намерен построить лабораторно-производственный комплекс площадью более 5200 кв. м. В ходе реализации проекта будет создано 55 рабочих мест, инвестиции в него составят около 780 млн руб. Первую очередь строительства планируют запустить в 2027 году, полная реализация проекта намечена на 2029 год.

Компания «Алсигма» также собирается проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области изыскания новых перспективных антибиотиков бета-лактамного ряда и онкологических препаратов. Это направление будет реализовано совместно с экспертами в области микробиологии и клинической фармакологии при поддержке ГК «АлФарма».

Всего в ОЭЗ «Дубна» в секторе био- и медицинских технологий работает более 40 предприятий.

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