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Amazon испытывает проблемы...

Amazon испытывает проблемы со своим аптечным сервисом

29.03.2023
16:20
Николай Соколов

Amazon испытывает значительные проблемы со своим сервисом Amazon Pharmacy. Компания до сих пор не внедрила ряд важных функций, не может наладить логистику и в целом недооценила сложность работы в сфере аптечного бизнеса.

Интернет-компания Amazon до сих пор испытывает сложности с управлением своей сети аптек Amazon Pharmacy, об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Корпорация запустила Amazon Pharmacy в 2020 году, через два года после приобретения цифровой аптеки Pillpack за 750 млн долл. Создатели стартапа покинули Amazon в прошлом году.

Однако WSJ пишет, что некоторые ключевые функции Pillpack до сих пор отсутствуют в Amazon Pharmacy. К примеру, пациенты все еще не могут получать ежедневный набор лекарств по рецептам, что было одной из ключевых особенностей Pillpack.

Логистика для медицинских препаратов также оказалась сложной. Согласно WSJ, Amazon не может доставлять лекарства через свою существующую логистическую сеть. Кроме того, по словам трех бывших сотрудников компании, интеграция технологий Pillpack в программное обеспечение Amazon была связана с огромными трудностями. В целом источники газеты заявили, что компания недооценила сложность ведения бизнеса в сфере здравоохранения.

Amazon же утверждает, что «в восторге от динамики Amazon Pharmacy и других медицинских услуг». WSJ отмечает, что Amazon пытался повысить интерес к своему сервису, предлагая подписки со скидкой, такие как RxPass.

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