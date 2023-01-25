Amazon запускает сервис покупки лекарств по подписке

Amazon запустила сервис подписки на рецептурные лекарства RxPass, пишет FiercePharma. Доступ к нему получат пользователи, которые уже оплатили подписку Prime. Они получат возможность заказать с доставкой на дом дженериковые версии препаратов за фиксированную ежемесячную плату в размере 5 долл.

По словам вице-президента Amazon Pharmacy Джона Лава, подписка RxPass, которая будет доступна в большинстве штатов США, предлагает более 50 непатентованных лекарств. Они предназначены для лечения более 80 распространенных заболеваний, включая высокое кровяное давление и кислотный рефлюкс. Доставка препаратов будет бесплатной.

Выгода от сервиса будет зависеть от потребностей каждого конкретного клиента, пишет The Economic Times. Некоторые дженериковые препараты стоят у Amazon всего 1 долл. за 30-дневный курс. «Мы думаем, что это будет очень полезно для американцев с хроническим заболеванием или тех, кто может принимать два-три лекарства», — говорит Лав.

Amazon серьезно поменяла рынок розничных аптек, когда приобрела интернет-аптеку PillPack в 2018 году, а затем сделала это еще раз, представив свой собственный сервис Amazon Pharmacy в 2020 году. Компания быстро расширяет свое присутствие в сфере здравоохранения, в первую очередь благодаря недавней сделке по покупке медицинской сети One Medical за 3,9 млрд долл.

В августе Amazon запустила виртуальную медицинскую клинику Amazon Clinic, которая ставит своей целью лечение таких распространенных заболеваний, как аллергия, выпадение волос и кожные заболевания.