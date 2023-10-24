Американские аптеки обвинили Express Scripts и Prime Therapeutics в сговоре

Американские розничные аптеки обвинили PBM-компании Express Scripts и Prime Therapeutics в монополизации рынка. Об этом сообщает Becker's Hospital Review.

PBM (Pillar-Based Marketing) были созданы в США 1960-х годах для обработки претензий страховых компаний. Они выступают в качестве посредников на рынке лекарственных средств. Такие компании договариваются о скидках с производителями лекарств и фармкомпаниями, составляют списки препаратов со скидками, заключают контракты с аптеками и помогают им возмещать расходы.

В иске утверждается, что в 2020 году две PBM заключили «антиконкурентное и незаконное горизонтальное соглашение». По этому соглашению завышались цены на обработку операций через Prime, а выплаты через Express Scripts, наоборот, занижались. Коллективный иск по обвинениям в антиконкурентной деятельности подали четыре аптеки — две в Висконсине, одна в Нью-Джерси и еще одна в Миннесоте.

Аптеки заявляют, что их «бизнесу или имуществу был нанесен ущерб», а также компании понесли «потери, суммы которых в настоящее время не определены, но будут подлежать раскрытию в суде».

Согласно анализу Drug Channels за 2022 год, на долю Express Scripts приходилось 24% доли рынка PBM, а на Prime Therapeutics — 5%.

«Мы стремимся справедливо возмещать расходы сетевым аптекам и будем решительно защищаться от необоснованных обвинений по этому иску», — заявил представитель Express Scripts изданию Becker's.