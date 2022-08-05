Amgen купит компанию ChemoCentryx за 3,7 млрд долларов

Компания Amgen купит ChemoCentryx за 3,7 млрд долл. Reuters пишет, что американский производитель лекарств планирует укрепить свой портфель за счет недавно одобренного препарата ChemoCentryx Tavneos.

Акции ChemoCentryx, которые упали в цене почти на 34% в этом году, после объявления этой новости выросли более чем в два раза и торговались на уровне 51,40 долл. Amgen заплатит 52 долл. за акцию компании, что почти на 116% выше предыдущей цены ценных бумаг ChemoCentryx.

Препарат Tavneos был разработан ChemoCentryx и одобрен в прошлом году для лечения пациентов с редкой формой воспаления кровеносных сосудов. За I полный квартал после запуска средства его продажи принесли компании 5,4 млн долл. Аналитики Refinitiv ожидают, что к 2027 году объем продаж препарата превысит 1 млрд долл.

У компании также есть несколько препаратов, которые проходят испытания на ранней стадии. Это три лекарства для лечения воспалительных заболеваний. Кроме того, компания разрабатывает средство от рака.

Соглашение заключено на фоне того, как самый продаваемый препарат Amgen от ревматоидного артрита, «Энбрел», сталкивается с конкуренцией со стороны более новых препаратов. Срок действия патентов на «Энбрел» истекает в 2029 году.