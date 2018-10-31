Amgen передала компании Provention Bio лицензию на разработку препарата для лечения целиакии

11:13
7 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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Американская биотехнологическая компания Provention Bio («Провеншн Байо») лицензировала у компании Amgen («Амджен») препарат для лечения целиакии; по условиям сделки, Provention возьмет на себя дальнейшую разработку и исследования препарата, получив от Amgen инвестиции в размере 20 млн долл. на эти цели и возможный платеж в размере 150 млн долл. по завершении клинических исследований (КИ) IIb фазы, сообщает FierceBiotech. 

Изначально в Amgen разрабатывали экспериментальный препарат AMG 714, моноклональное антитело к человеческим иммуноглобулинам, для лечения ревматоидного артрита, прежде чем провести его исследования у пациентов с целиакией. В 2015 г. Amgen передала лицензию на препарат компании Celimmune («Селиммьюн»), которая провела два КИ II фазы с участием субъектов с целиакией и рефрактерной целиакией 2-го типа. Препарат вернулся «домой» после того, как два года спустя Amgen приобрела Celimmune. 

В настоящее время не существует специфического препарата для лечения целиакии. Стандартный подход состоит в назначении безглютеновой диеты, которая неэффективна у некоторых пациентов с формой заболевания, при которой отсутствует ответ на такую диету. Provention будет разрабатывать экспериментальный препарат AMG 714, который теперь называется PRV-015, для этих пациентов. По завершении КИ IIb и получения этапного платежа в 150 млн долл. Provention осуществит КИ следующей фазы и все необходимые регуляторные действия в отношении PRV-015. Если Amgen вернет себе данный актив для дальнейшей разработки, Provention будет иметь право на получение поэтапных платежей, связанных с регистрацией препарата, а также на получение роялти с продаж.

Компании
Amgen

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