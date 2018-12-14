RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам I-III квартала 2018 г.

08:40
19 декабря 2018
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По мнению аналитиков, фармрынок все еще сохраняет инвестиционную привлекательность для «внешних игроков», здесь пока одни из ключевых интересантов – представители российской нефармацевтической розницы.

И это не только офф-лайн проекты на базе X5 Retail Group и «Магнита», но и он-лайн. Особенный интерес в этом отношении вызывает схема организации дистанционной торговли аптечным ассортиментом, которую осенью начала использовать компания «Озон».

Таб. ТОР аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам I-III квартала 2018 г.

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