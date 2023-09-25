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Аналитики CB Insights составили рейтинг готовности фармкомпаний к внедрению ИИ

25.09.2023
16:17
Аналитики признали Roche, Bayer и J&J лидерами отрасли по готовности внедрять искусственный интеллект. Всего в список от CB Insights вошли 50 компаний.

Фармкомпании Roche, Bayer и Johnson & Johnson возглавили рейтинг CB Insights наиболее подготовленных к внедрению технологий искусственного интеллекта. На соответствующий рейтинг от CB обратило внимание издание ICT Moscow.

В списке 50 крупнейших фармацевтических компаний в Америке и Европе ранжированы по способности привлекать таланты в области искусственного интеллекта, реализовывать проекты в этой сфере и внедрять соответствующие инновации. Рейтинг рассчитывается на основе данных CB Insights, среди которых патентные заявки, партнерские соглашения, информация по заключению сделок, о поглощениях, запуске продуктов и многом другом.

Кроме того, Roche и Bayer вошли в число всего трех производителей из списка, купивших компании — разработчиков ИИ. CB Insights пишет, что Novartis и Microsoft давно сотрудничают в этой сфере, у компаний есть совместная исследовательская лаборатория, а также они вместе разрабатывают цифровые модели с открытым исходным кодом для обнаружения проказы. Sanofi в июне 2022 года расширила сотрудничество с Aqemia в области онкологии, сосредоточив свое внимание на разработке лекарств на основе искусственного интеллекта.

Moderna и AstraZeneca привлекают высококлассных специалистов по ИИ, а 23 из 50 компаний в списке хотя бы раз за последние пять лет упомянули ИИ в отчетах о финансовых результатах. Больше всех это делала GSK, компания упомянула об искусственном интеллекте на восьми конференциях, посвященных отчетам о прибылях и убытках.

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