Аналитики RNC Pharma зафиксировали разгон инфляции на розничном рынке медизделий

RNC Pharma проанализировала цены на медицинскую технику и медицинские изделия: глюкометры, тест-полоски для глюкометров, небулайзеры, медицинские термометры, тонометры. На розничном рынке России (включая онлайн-продажи) по анализируемым категориям в первом полугодии 2024 года цены выросли относительно показателей аналогичного периода 2023 года на 7,4%. В 2023 году рост цен по сравнению с 2022 годом был зафиксирован на уровне 6,2%.

Аналитики также отмечают, что в разных категориях медтехники показатели инфляции* существенно отличаются. Среди пяти анализируемых типов медтехники максимальный рост фиксировался в категории глюкометров. Со второй половины прошлого года индекс цен здесь устойчиво повышается. В июне текущего года отмечен абсолютный максимум — 91,2%. Большую часть 2023 года уровень индекса цен в онлайн-канале был выше, чем в традиционной рознице. В 2024 году, напротив, цены на маркетплейсах повышались меньшими темпами, чем в офлайн-канале. По итогам полугодия индекс цен на глюкометры здесь составил 58,5%, в то время как в офлайн-канале показатель инфляции в аналогичный период превышал 76,7%. Суммарно в обоих каналах по итогам января—июня 2024 года индекс цен в категории фиксируют на уровне 79,9%.

Цены на тест-полоски для глюкометров в прошлом году снижались. Такую тенденцию на рынке тест-полосок наблюдали с апреля прошлого года по февраль текущего. В марте 2024 года вновь наметилось повышение показателя инфляции, и к июню он достиг 6,3%. Суммарно по итогам шести месяцев индекс цен на тест-полоски на рынке в целом составлял 2,5%. Однако если в традиционных продажах показатель достиг 3,3%, то в канале е-com это значение оказалось ниже — 1,9%.

Рис. 1. Инфляция на розничном рынке глюкометров и тест-полосок в январе 2023—июне 2024 гг., %

Цены на небулайзеры начали снижаться в марте 2023 года: до -7,3%. Показатели вышли в зону положительных значений только к концу года. При этом в начале текущего года индекс цен немного снизился, но в марте снова начал расти, и в июне инфляция достигала 6,1%. При этом цены на маркетплейсах в январе—июне 2024 года упали на 2,2%. В традиционной рознице показатель за это время вырос до 7,6%. Суммарно на всем рынке в первом полугодии 2024 года индекс цен на небулайзеры составил 3,9%.

Рис. 2. Инфляция на розничном рынке небулайзеров в январе 2023—июне 2024 гг., %

Динамика цен на медицинские термометры на протяжении почти всего прошлого года была отрицательной. В ноябре индекс цен вышел на +0,6% и затем показывал только тенденцию к росту. Максимальный показатель был зафиксирован в июне текущего года на уровне 6,8%. По итогам первых шести месяцев 2024 года динамика обоих каналов продаж (офлайн и онлайн) отличается не сильно. В канале e-com цены на термометры выросли на 6,2%, в офлайн — на 3,8%. Суммарное значение индекса цен для обоих каналов относительно января—июня 2023 года составило 4%.

Рис. 3. Инфляция на розничном рынке медицинских термометров в январе 2023—июне 2024 гг., %

Почти весь прошлый год показатель инфляции на рынке тонометров также был отрицательным. По данным аналитиков, в зону положительных значений индекс цен вышел в конце 2023 года и с тех пор повышался. В мае текущего года он достиг отметки 7,3%, однако в июне наблюдалось незначительное снижение инфляции (6,2%). В интернет-продажах по итогам января—июня 2024 года инфляция все еще остается отрицательной (-1,2%). В офлайн-канале цены на тонометры за этот период повысились на 7,7%. Суммарно за шесть месяцев 2024 года на рынке в целом цены выросли на 4,2%.

Рис. 4. Инфляция на розничном рынке тонометров в январе 2023—июне 2024 гг., %

* Индекс цен Ласпейреса к аналогичному периоду прошлого года, %, руб.