Аналитики назвали сроки решения проблемы с дефектурой физраствора

Свыше 1 млн упаковок физраствора ввели в гражданский оборот производители 18 декабря. Об этом накануне вечером сообщил Росздравнадзор. А сегодня служба отчиталась о введении более 3 млн упаковок с начала декабря. О каких объемах упаковок идет речь, не сообщается. В целом, российские и зарубежные поставщики в октябре-ноябре 2024 года обеспечили рекордный рост объемов выпуска в обращение натрия хлорида (физраствора), согласно данным RNC Pharma. Ранее на проблемы с обеспечением стационаров этим препаратом указывали до 70% провизоров больничных аптек, хотя Минпромторг, Минздрав, Росздравнадзор и ЦРПТ наличие дефицита отрицали.

Почему пропадал физраствор

По мнению RNC Pharma, перебои, которые наблюдались с конца лета в ряде регионов, скорее всего, связаны с относительно низкой активностью производителей в весенне-летний период. Это, с одной стороны, может объясняться просчетами при определении потребности в препарате и при планировании закупок со стороны региональных властей, а с другой — тем, что производители в этот период загружали свои линии более маржинальной продукцией.

В поисках дефицитного препарата некоторые медицинские организации по старой памяти обратились в производственные аптеки, но те не в состоянии удовлетворить спрос в полном объеме.

«Наш не самый крупный в городе стационар потребляет 16 тыс. флаконов физраствора в месяц, а крупнейшая производственная аптека в городе делает 21 тыс. флаконов физраствора», – рассказал на условиях анонимности провизор одного из стационаров Южного федерального округа, за плечами которого опыт работы в производственной аптеке.

По его словам, в советское время в каждой аптеке стоял автоклав, «на всякий пожарный случай: случись что — она тут же стала бы лить растворы». По мнению эксперта, причина перебоев в том, что инфузионные растворы — слишком низкомаржинальный товар.

«Стекло, алюминий, резиновая пробка, логистика — все подорожало, а цена оставалась неизменной на протяжении ряда лет», — отметил эксперт.

По состоянию на 13 декабря в медицинской организации, где он работает, имелся запас физраствора примерно до марта. Что будет дальше, непонятно.

«Мы объявляем торги — на них никто не выходит. В частных беседах производители прямо говорят нам, что по ФЗ-44 работать не будут — только по прямому контракту. В такой же ситуации дистрибьюторы: с одним из них нам пришлось расторгнуть договор, потому что выиграть-то он аукцион выиграл, а найти и поставить физраствор не смог», — подытожил эксперт.

Примерно 70% сотрудников больничных аптек оказались в схожей ситуации. На трудности с исполнением действующих контрактов (не везут товар) указали 50% респондентов. При этом у половины из них запасы препарата были в начале декабря на исходе. С «очень серьезными проблемами» пришлось столкнуться 19%: растворов нет и не удается получить. Лишь 18% ответили, что заключение контрактов идет в плановом режиме и без сбоев, а 14% указали на проблемы с заключением новых контрактов, хотя исполнение действующих шло нормально. Всего в опросе в сообществе в ВК «Больничная аптека | Аптека МО» приняли участие 320 человек.

Ряд экспертов связал дефектуру физраствора с остановкой одного из крупнейших игроков на рынке инфузионных растворов — ОАО НПК «Эском» (Ставрополь): его доля оценивается в 30-40%, а на юге России — и того больше. В связи с введением конкурсного производства завод не работал с марта до середины мая.

«Сейчас предприятие функционирует, но мы потеряли часть персонала, хотя и выплачивали за свой счет зарплату во время простоя, – рассказал «ФВ» генеральный директор ОАО НПК «Эском» Андрей Водолазкин. — Это серьезная потеря, потому что специалистов на рынке труда остро не хватает. Мы даже организовали корпоративный транспорт и за свой счет возим работников из близлежащих населенных пунктов. Несколько специалистов к нам приехали из Центральной России — им мы снимаем служебное жилье».

Из-за того, что натрия хлорид — низкомаржинальный товар, инвестирование в собственное развитие, индексация зарплаты сотрудников весьма затруднительны.

Что говорят аналитики

По данным AlphaRM, за 10 месяцев 2024 года госзакупки натрий хлорида в упаковках снизились на 2% по сравнению с таким же периодом 2023 года. В течение пяти месяцев госпоставки росли: в январе – на 21%, в марте – 3%, апреле – 2%, сентябре – 23%, октябре – 16%. В остальные месяцы было снижение: в феврале – на 19%, мае – на 16%, июне, июле и августе на 22, 11 и 12% соответственно.

Источник: AlphaRM

В то же время если пересчитать упаковки на литры, то будет рост на 13%. В январе–октябре 2024 года по госзаказу поставлено 52,3 млн литров, а в 2023 году было 45,6 млн литров.

Источник: AlphaRM

В литрах снижение поставок по госзаказу было в феврале (-6%), марте (-1%), мае (-6%), июне (-6%) и июле (-1%). августе снижение остановилось (0%). В первой половине года активный рост – на 9% – был в январе, в апреле он составил 3%, зато в сентябре и октябре госзакупки натрий хлорида выросли на 64% и 67% соответственно.

Источник: AlphaRM

В аптеках продажи в упаковках выросли на 8%. При этом снижения закупок в течение 10 месяцев не было. Самый высокий рост был в феврале и августе на 11% и 14% соответственно. А самое небольшое увеличение продаж было в мае и июне – на 4% и 5% соответственно.

В литрах рост в аптеках составил 5%. В марте и мае было снижение продаж на 4% и 2% соответственно. В августе и октябре реализация аптеками натрий хлорида увеличилась на 16%.

Источник: AlphaRM

Какие меры предпринимали власти

Когда аптеки и больницы стали жаловаться на дефектуру хлорида натрия, Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор отрицали нехватку препарата и заверяли, что ситуация под контролем. Аналогичной позиции придерживался и оператор системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). В то же время первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев отправил обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой рассказать о мерах, предпринятых ведомством для нормализации обстановки.

«Проблема массовой нехватки физраствора может привести к необратимым негативным последствиям, а именно невозможности оказания медицинской помощи, к случаям отказа медицинских работников от оказания медицинской помощи, а также приобретению потенциально опасных для жизни и здоровья, сделанных не в соответствии с нормами законодательства физраствора (натрия хлорид 0,9%) на маркетплейсах», — предостерегал Башанкаев.

Действительно, ситуацией не преминули воспользоваться частные продавцы. Например, на Авито под видом пустой стеклянной бутылки в разделе «Коллекционирование» они предлагали бутылку с востребованным инфузионным раствором по 600 руб.

«Острого дефицита физраствора мы не фиксируем, — прокомментировали «ФВ» в пресс-службе ЦРПТ. — По данным системы МДЛП, за 2023 год было введено в гражданский оборот 60 млн упаковок физраствора, что на 9% больше, чем в 2022-м. На 16 декабря текущего года – коды маркировки нанесены на 37 млн упаковок, из которых не введены в гражданский оборот 2,7 млн. На остатках учреждений (это чистые рыночные данные, без учета зависших и отгруженных препаратов) оптовой торговли числится 3,9 млн упаковок, медицинских организаций – 4,2 млн, аптек – 1,3 млн. Среднемесячное выбытие за последний год составляет 4,8 млн упаковок. При текущем потреблении остатков должно хватить на 1,9 месяца».

И все же в какой-то момент регуляторы признали риски дефектуры. По результатам проведенного экономического анализа ФАС приняла решение о согласовании 26 предельных отпускных цен на ряд форм выпуска. Средний размер увеличения составил 28%, прокомментировали в ФАС.

Согласно Государственному реестру лекарственных средств, в текущем году было несколько волн перерегистрации цен на хлорид натрия (разных производителей, в разной упаковке): самая масштабная 13 декабря и меньшего охвата - 6 и 4 декабря. Единичные производители получили новые цены еще в ноябре и октябре.

Результат не заставил себя ждать: в октябре-ноябре аналитики RNC Pharma зафиксировали рекордный рост объемов выпуска в обращение инфузионных растворов натрия хлорида (физраствора). Максимальные темпы выпуска показывали «Мосфарм» и «Гротекс». В первом случае речь шла об увеличении поставок во флаконах в 14,7 раза — сказывается эффект низкой базы, в прошлом году компания поставляла ограниченный объем натрия хлорида, «Гротекс» нарастил выпуск в обращение на 47%, а абсолютный лидер с точки зрения общего объема в анализируемом периоде «ХФК Мир» («Эском») показал прирост на уровне 16%. Если в декабре сохранится этот уровень активности, к концу текущего года проблема доступности физраствора должна быть полностью снята.