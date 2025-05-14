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Аналитики не смогли...

Аналитики не смогли назвать лидирующую аптечную сеть

14.05.2025
16:16
Елена Калиновская
На аптечном рынке в 2025 году усилилась тенденция консолидации. Впервые отдельные аптечные сети заняли долю рынка свыше 10%.
Фото: Екатерина Погонцева

По итогам I квартала 2025 года нельзя сказать определенно, какая аптечная сеть лидирует. Два ведущих игрока в течение января—марта текущего года сменяли друг друга на первой строчке. Об этом в Санкт-Петербурге на 32-м Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко рассказала генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева, передает корреспондент «ФВ».

«Я не могу назвать откровенного лидера — аптечную сеть «Ригла» или «Апрель». В январе и феврале «Ригла» была на первом месте, в марте вперед вышел «Апрель». Как ситуация будет развиваться дальше — интрига», — сказала она.

Ермолаева обратила внимание на значительный отрыв первых двух сетей по доле рынка от компании, которая оказалась на третьей строчке. У «Апреля» — 10,4%, у «Риглы» — 10,3%, а у «Планеты здоровья» — 6%. Следовательно, отрыв на четыре процентных пункта. По итогам 2024 года он составлял 2,3 п.п.

По итогам 2024 года впервые общая доля первых двух игроков была 17%, а в 2025 году она превысила 20%.

По словам эксперта, на рынке есть тренд на усиление консолидации.

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