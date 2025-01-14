Аналитики отметили улучшение качества методологических исследований препаратов

Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава России проанализировал динамику методологического качества исследований лекарств, предлагаемых к включению в перечни, в рамках комплексной оценки с 2020 года по 2024 год. Как сообщили в пресс-службе ЦЭККМП, всего за этот период провели комплексную оценку для 167 лекарственных препаратов, из них 123 — для включения в Перечень ЖНВЛП, 27 — в Перечень 14 ВЗН и 17 — в оба перечня.

Аналитики отметили улучшение качества методологических исследований таких препаратов в анализируемом периоде:

с 28% в 2020 году до 36% в 2024 году выросла доля клинико-экономических исследований в составе досье ЛП с высоким методологическим качеством, поданных на включение в перечни ЖНВЛП и 14 ВЗН;

с 32% в 2020 году до 43% в 2024 году выросла доля исследований анализа влияния на бюджет в составе досье ЛП с высоким методологическим качеством, поданных на включение в перечни ЖНВЛП и 14 ВЗН.

Оценка методологического качества исследований препаратов, предлагаемых к включению в перечни, выведена в отдельный этап комплексной оценки с 2024 года. Объективность предоставляемых исследований (клинико-экономических и анализа влияния на бюджет) во многом зависит от их методологического качества. Чем выше качество исследований, тем больше степень доверия к полученным результатам.