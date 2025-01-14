Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Аналитики отметили улучшение...

Аналитики отметили улучшение качества методологических исследований препаратов

14.01.2025
15:56
Дина Коблова
Качество методологических исследований препаратов, предлагаемых к включению в перечни ЖНВЛП и ВЗН, улучшилось с 2020 года по 2024 год. К такому выводу пришли аналитики ЦЭККМП Минздрава России. Всего за указанный период проанализировали 168 лекарственных средств.
Фото: 123rf.com

Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава России проанализировал динамику методологического качества исследований лекарств, предлагаемых к включению в перечни, в рамках комплексной оценки с 2020 года по 2024 год. Как сообщили в пресс-службе ЦЭККМП, всего за этот период провели комплексную оценку для 167 лекарственных препаратов, из них 123 — для включения в Перечень ЖНВЛП, 27 — в Перечень 14 ВЗН и 17 — в оба перечня.

Аналитики отметили улучшение качества методологических исследований таких препаратов в анализируемом периоде:

  • с 28% в 2020 году до 36% в 2024 году выросла доля клинико-экономических исследований в составе досье ЛП с высоким методологическим качеством, поданных на включение в перечни ЖНВЛП и 14 ВЗН;
  • с 32% в 2020 году до 43% в 2024 году выросла доля исследований анализа влияния на бюджет в составе досье ЛП с высоким методологическим качеством, поданных на включение в перечни ЖНВЛП и 14 ВЗН.

photo_5465237243418503073_y.jpg (72 KB)

Оценка методологического качества исследований препаратов, предлагаемых к включению в перечни, выведена в отдельный этап комплексной оценки с 2024 года. Объективность предоставляемых исследований (клинико-экономических и анализа влияния на бюджет) во многом зависит от их методологического качества. Чем выше качество исследований, тем больше степень доверия к полученным результатам.

photo_5465237243418503074_y.jpg (70 KB)

Комплексной оценке лекарственного препарата подвергаются клинико-экономическое исследование (КЭИ) и анализ влияния на бюджет (АВБ), предоставленные заявителем, а также проводится анализ дополнительных последствий, учитывающий данные о госрегистрации предлагаемого ЛП, его обращении, а также препаратов, которые включены в перечни и имеют аналогичные показания к применению.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.