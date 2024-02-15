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Аналитики подсчитали среднемесячную...

Аналитики подсчитали среднемесячную выручку на одну аптеку и средний чек в 2023 году

Эксклюзив
15.02.2024
14:27
Екатерина Погонцева
Аналитики AlphaRM представили финансовые результаты деятельности аптечных сетей по итогам 2023 года. В частности, на отраслевой конференции «ФВ» серии «PROекции Будущего» были представлены данные по среднемесячной выручке на одну аптеку и средний чек.
Фото: Екатерина Погонцева

По итогам 2023 года средний чек в аптечной сети «Ригла» — лидере рейтинга TOP20 — составил 660 руб., тогда как самый высокий показатель у сети «Здоров.ру», занимающей лишь 13-е место в рейтинге, — 1535 руб. Впечатляет и среднемесячная выручка на одну точку у «Здоров.ру» — 18,08 млн руб., это самый высокий показатель. У «Риглы» она составила 2,76 млн руб. Об этом сообщила генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева на отраслевой конференции «ФВ» серии «PROекции Будущего», которая проходит в эти дни в Сочи, передает корреспондент «ФВ».

Самый маленький размер среднего чека показала аптечная сеть «Антей» (Вологда), занимающая 18 строчку в рейтинге TOP20, — 551 руб. Самая маленькая среднемесячная выручка на одну точку у «Апреля» — 1,39 млн руб. У «Монастырев.рф», которая замыкает ТОР20, средний чек — 829 руб., среднемесячная выручка на одну аптеку — 3,78 млн руб.

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Лидерами рейтинга аптечных сетей по доле рынка по итогам 2023 года стали: «Ригла» (7,2%, 4080 точек), «Апрель» (6,6%, 7434 точек) и «Имплозия» (5,6%, 4508 точек).

Подробнее о рейтинге читайте в «ФВ» № 4 (1133) от 13.02.2024 в материале «Риск — не аптечное дело».

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