Аналитики присвоили сети «36,6» рейтинг со стабильным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство оценило рыночную позицию «36,6» на высоком уровне. Об этом говорится в пресс-релизе АКРА.

Кредитный рейтинг составлен на основе оценки операционного риск-профиля. Среди факторов оценки: низкая цикличность спроса на лекарства, сильный портфель брендов и высокий уровень диверсификации форматов.

Общая оценка финансового риск-профиля сети находится на среднем уровне, заявляют в АКРА. Несмотря на высокую долговую нагрузку при низком покрытии процентных платежей агентство отмечает улучшение этих факторов по сравнению с 2020—2021 годами. Агентство высоко оценило рентабельность компании, ликвидность и денежные потоки.

Сама сеть также периодически представляет финансовые результаты компании, в которых наблюдаются приросты. Положительные цифры в компании связывают в том числе с ростом количества торговых точек.