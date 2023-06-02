Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРозница
Аналитики присвоили сети...

Аналитики присвоили сети «36,6» рейтинг со стабильным прогнозом

02.06.2023
18:10
Руслан Мавлиханов

АКРА присвоило аптечной сети «36,6» кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом. Несмотря на высокую долговую нагрузку при низком покрытии процентных платежей агентство отмечает улучшение этих факторов.

Фото: Руслан Мавлиханов

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство оценило рыночную позицию «36,6» на высоком уровне. Об этом говорится в пресс-релизе АКРА.

Кредитный рейтинг составлен на основе оценки операционного риск-профиля. Среди факторов оценки: низкая цикличность спроса на лекарства, сильный портфель брендов и высокий уровень диверсификации форматов.

Общая оценка финансового риск-профиля сети находится на среднем уровне, заявляют в АКРА. Несмотря на высокую долговую нагрузку при низком покрытии процентных платежей агентство отмечает улучшение этих факторов по сравнению с 2020—2021 годами. Агентство высоко оценило рентабельность компании, ликвидность и денежные потоки.

Сама сеть также периодически представляет финансовые результаты компании, в которых наблюдаются приросты. Положительные цифры в компании связывают в том числе с ростом количества торговых точек.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.