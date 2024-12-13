Аналитики рассказали об отличии рейтингов фармкомпаний в офлайне и онлайне

По итогам 10 месяцев 2024 года в общих аптечных продажах лекарств в офлайн-канале лидирует «Нижфарм». В онлайне лидерство в этот период оказалось у Bayer, следует из рейтинга, составленного AlphaRM.

В первой тройке офлайн-продаж вторую строчку занимает Bayer. На третьем месте – Servier. В десятку вошли три российские компании – «Отисифарм» (4 место), «Биннофарм Групп» (6 место), «Озон» (10 место).

В онлайне следом за Bayer идет Abbott, а потом Servier. Таким образом, Servier заняла третье место как в офлайне, так и в онлайне. В этом рейтинге из российских компаний только «Отисифарм», который встал на десятую строку.

При этом именно российские корпорации возглавили список лидеров по приросту продаж в онлайн-канале. На первом месте «Герофарм» с динамикой 401%, затем идет «Промомед» — 196%. Обе компании выросли за счет продаж препаратов с МНН семаглутид. Помимо этих производителей на четвертой строке оказалась ПФК «Обновление» с приростом в 95% и «Фармстандарт» — 75%.

Первые два места в рейтинге корпораций по продажам рецептурных препаратов совпали. И в офлайне, и в онлайне на первом месте Bayer, на втором — KRKA. Далее места в двух каналах продаж распределены по-разному.

Аналогичная ситуация в первой десятке корпораций по продажам безрецептурных препаратов. Здесь и в офлайне, и в онлайне лидирует «Отисифарм», на втором месте — «Нижфарм», а дальше расстановка сил компаний меняется.