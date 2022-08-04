Анатолий Тенцер усомнился в статистике данных о доле онлайн-продаж на фармрынке

Директор по развитию АО НПК «Катрен» (Аптека.ру) Анатолий Тенцер поставил под сомнение то, что доля онлайн-продаж на фармрынке приблизилась к 10%. Об этом он рассказал на конференции «Зеленый крест», прошедшей сегодня в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ФВ».

По словам Тенцера, он заметил в подсчете доли онлайн-продаж неточности, а именно задвоения и даже затроения данных.

«Если производитель «X» продал через систему продаж «Y» с дальнейшей выдачей в аптеке «Z» товар на 100 миллионов, в разных аналитических агентствах объем продаж при этом может составить от 100 до 300 млн», — объяснил он, ссылаясь на то, что каждый из участников процесса добавляет эти цифры в свои онлайн-продажи. Эксперт допускает, что в реальности доля онлайн-продаж ближе к 7—8%, а не к 10%, как об этом заявляют аналитические компании.

Тенцер отметил, что в ближайшее время маркетплейсы не будут занимать ведущие роли на рынке, несмотря на возможное начало эксперимента по торговле рецептурными лекарствами. Он связывает это с отсутствием у компаний выстроенной логистики за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Доставка лекарств на дом по-прежнему не займет существенной доли от рынка из-за высокой стоимости, также подчеркнул он. «Пока доставку делали бесплатно за счет денег инвесторов, это была одна история. Когда за нее попросят 200 руб. — совсем другая картинка», — рассуждает он. Тенцер отметил, что не знает ни одного игрока на фармрынке, который сейчас смог бы запустить массовую бесплатную доставку лекарств и не разориться.