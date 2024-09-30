Анатолий Тенцер заявил о прекращении роста рынка e-com в упаковках

Участники 23-го Аптечного саммита «Новая аптечная реальность» не пришли к единому мнению о динамике рынка онлайн-продаж, передает корреспондент «ФВ». О новом витке роста онлайн-продаж рассказала генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева.

«Мы возвращаемся к высокой динамике по онлайн-сегменту. В какой-то момент рост замедлился, и этот процесс связывали с эффектом низкой базы. Однако с ноября — декабря 2023 года и весь прошедший период 2024 года онлайн снова наращивает объемы», — сказала она.

Доля онлайн-продаж на российском розничном рынке с августа 2023 года увеличилась с 9,2 до 12,5% суммарно за 7 месяцев 2024 года в рублях, подсчитали аналитики. В июне и июле они зафиксировали пиковые значения за этот период — 13,3%. В упаковках доля e-com суммарно за 7 месяцев 2024 года составила 7,9%, в августе 2023 года она была 5,6%.

Участники рынка не согласились с этой оценкой. В упаковках рынок онлайн-продаж в 2024 году не вырос, считает директор по развитию АО НПК «Катрен» Анатолий Тенцер. Рост сегмента в денежном выражении обусловлен ростом стоимости упаковки – примерно на 15%, сказал он.

«Что такое e-com? Это прежде всего инвестиции в продвижение, которые окупятся через 2—5 лет. При банковской ставке, которая была до прошлого года, это было разумно, — объяснил эксперт. – Быстрое развитие онлайн-продаж аптечными сетями стало своего рода «черной меткой»: эти компании («Годовалов», «Монастырёв.рф») быстро становятся предметом обсуждения с точки зрения их банковских гарантий».

Тенцер считает, что при существующих банковских ставках долгосрочные инвестиции становятся слишком дорогими. «Кто поразумнее, сейчас приостановили развитие e-com», — резюмировал он.