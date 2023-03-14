Андрей Потапов возглавил компанию «Стентекс»

Генеральным директором ООО «Стентекс» с 13 марта назначен , следует из базы СПАРК. На изменения обратил внимание Vademecum. Прежним руководителем «Стентекса» был Дмитрий Белов.

Потапов несколько лет возглавлял российское подразделение Takeda. До прихода в компанию он был директором компании Nicomed. В 2011 году она была продана японскому производителю Takeda. В 2013 году Nicomed изменила название на Takeda. С тех пор Потапов руководил российским подразделением. В сентябре 2014 года в дополнение к занимаемой им должности генерального директора он был назначен главой территории СНГ, куда входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Монголия.

В декабре 2018 года он стал региональным руководителем Takeda в Индии, СНГ, на Ближнем Востоке, включая Турцию и Африку (ICMEA). В 2019 году Takeda купила Shire Pharmaceuticals, изменилась организационная структура. Регион NEMEA (Ближний Восток, Средний Восток и Африка) был дополнен Индией и СНГ. Новое подразделение возглавил Потапов.

«Стентекс» создана в 2010 году, занимается локализацией производства коронарных стентов и катетеров для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно официальному сайту, сейчас производитель выпускает четыре вида изделий.

По данным СПАРК, в 2021 году выручка компании составила 792,6 млн руб., убыток ­– 687 млн руб. В 2022 году компания заключила госконтракты на сумму 461,5 млн руб., а в 2021-м – на 713,9 млн руб.