Анонс: Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ

10:12
14 декабря 2018
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Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ состоится в Москве 26–28 февраля 2019 г.

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26 февраля в рамках 10-го Фармацевтического форума стран ЕАЭС и СНГ будет организован специальный фокус-день, посвященный фармацевтическому рынку Узбекистана.

  • Реформа фармацевтической отрасли Узбекистана: вектор развития на ближайшие 5 лет;
  • Прогноз по развитию фармацевтического рынка Узбекистана;
  • Интерактивная дискуссия ведущих игроков рынка «Вызовы и возможности для фармацевтических компаний в Узбекистане»;
  • Регистрация лекарственных препаратов в Узбекистане: упрощенный доступ на рынок в действии;
  • Внедрение технологии блокчейн на фармацевтическом рынке Узбекистана;
  • Планы по развитию локальных фармацевтических производств;
  • Тенденции развития оптового и розничного рынка лекарств;
  • Ценообразование на лекарственные препараты: как отразилась на рынке отмена фиксированных цен на медикаменты?
  • Формирование системы государственных закупок лекарственных препаратов.

В рамках основной конференции 27–28 февраля будут обсуждаться следующие вопросы:

  • Глобальные тенденции развития фармацевтического сектора и их адаптация в странах ЕАЭС и СНГ;
  • Взгляд игроков рынка: приоритеты, вызовы и возможности фармацевтических рынков в странах ЕАЭС и СНГ;
  • Фокус на единый фармацевтический рынок стран ЕАЭС: регистрация лекарственных препаратов и медицинских изделий, маркировка фармацевтической продукции, клинические исследования лекарственных препаратов и медицинских изделий, GMP инспекции фармацевтических производств;
  • Защита интеллектуальной собственности как механизм обеспечения доступности новейших лекарственных средств в странах ЕАЭС и СНГ;
  • Регуляторные вопросы в отдельных странах ЕАЭС и СНГ: регистрация лекарственных препаратов, ценовое регулирование, изменения в списках жизненно-важных лекарственных медикаментов в Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Кыргызстане, Армении, Молдове и других странах;
  • Коммерческий потенциал рынков в отдельных странах ЕАЭС и СНГ: прогнозы по объемам потребления лекарственных препаратов, объемам производства и импорта, растущим сегментам, объемам государственных закупок, изменениям на оптовом и розничном рынках;
  • Диджитализация в фармацевтическом секторе в странах ЕАЭС и СНГ.

В программу 2019 года будет включено еще больше интерактивных форматов:

  • Интервью на сцене;
  • Мастер-классы;
  • Круглые столы с регуляторами;
  • Интерактивное голосование.

Плюс праздничный прием и концерт, посвященный 10-ти летию Фармацевтического форума стран ЕАЭС и СНГ!

Программа мероприятия

Контактная информация

Анна Андриянова, менеджер по маркетингу | Adam Smith Conferences

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