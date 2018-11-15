Анонс: Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ

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26 февраля в рамках 10-го Фармацевтического форума стран ЕАЭС и СНГ будет организован специальный фокус-день, посвященный фармацевтическому рынку Узбекистана.

Реформа фармацевтической отрасли Узбекистана: вектор развития на ближайшие 5 лет;

Прогноз по развитию фармацевтического рынка Узбекистана;

Интерактивная дискуссия ведущих игроков рынка «Вызовы и возможности для фармацевтических компаний в Узбекистане»;

Регистрация лекарственных препаратов в Узбекистане: упрощенный доступ на рынок в действии;

Внедрение технологии блокчейн на фармацевтическом рынке Узбекистана;

Планы по развитию локальных фармацевтических производств;

Тенденции развития оптового и розничного рынка лекарств;

Ценообразование на лекарственные препараты: как отразилась на рынке отмена фиксированных цен на медикаменты?

Формирование системы государственных закупок лекарственных препаратов.

В рамках основной конференции 27–28 февраля будут обсуждаться следующие вопросы:

Глобальные тенденции развития фармацевтического сектора и их адаптация в странах ЕАЭС и СНГ;

Взгляд игроков рынка: приоритеты, вызовы и возможности фармацевтических рынков в странах ЕАЭС и СНГ;

Фокус на единый фармацевтический рынок стран ЕАЭС: регистрация лекарственных препаратов и медицинских изделий, маркировка фармацевтической продукции, клинические исследования лекарственных препаратов и медицинских изделий, GMP инспекции фармацевтических производств;

Защита интеллектуальной собственности как механизм обеспечения доступности новейших лекарственных средств в странах ЕАЭС и СНГ;

Регуляторные вопросы в отдельных странах ЕАЭС и СНГ: регистрация лекарственных препаратов, ценовое регулирование, изменения в списках жизненно-важных лекарственных медикаментов в Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Кыргызстане, Армении, Молдове и других странах;

Коммерческий потенциал рынков в отдельных странах ЕАЭС и СНГ: прогнозы по объемам потребления лекарственных препаратов, объемам производства и импорта, растущим сегментам, объемам государственных закупок, изменениям на оптовом и розничном рынках;

Диджитализация в фармацевтическом секторе в странах ЕАЭС и СНГ.

В программу 2019 года будет включено еще больше интерактивных форматов:

Интервью на сцене;

Мастер-классы;

Круглые столы с регуляторами;

Интерактивное голосование.

Плюс праздничный прием и концерт, посвященный 10-ти летию Фармацевтического форума стран ЕАЭС и СНГ!

Программа мероприятия

Контактная информация

Анна Андриянова, менеджер по маркетингу | Adam Smith Conferences