Анонс: эксперты обсудят вакцинопрофилактику беременных от гриппа

18:16
26 ноября 2018

Елена Калиновская

134

Завтра, 27 ноября, состоится межрегиональный круглый стол «Рожденный раньше срока». Мероприятие пройдет в формате телемоста между городами: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Воронеж, Чебоксары.

На круглом столе эксперты обсудят темы: 

Вакцинопрофилактика беременных от гриппа: кому верить?

Иммунопрофилактика РСВИ: а правильно ли мы считаем?

ЦМВ у беременной: реальна ли угроза для ребенка, или всё лечится?

Поздние недоношенные: реальность или фантазии?

Организация вскармливания детей грудным молоком: кто крайний? 

В качестве экспертов приглашены:

Л.В. АДАМЯН, заместитель директора по научной работе ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова, главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, академик РАН;

Е.Н. БАЙБАРИНА, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ, профессор;

Т.Т. БАТЫШЕВА, директор ГБУЗ «НПЦ детской психоневрологии ДЗМ», главный внештатный детский невролог Москвы, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, депутат Московской Городской Думы, профессор;

Н.Н. ВОЛОДИН, президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, академик РАН;

А.В. КАТЛИНСКИЙ, советник генерального директора по науке АО «Нацимбио»;

Л.С. НАМАЗОВА-БАРАНОВА, президент Европейской педиатрической ассоциации, председатель Исполкома Союза педиатров России, академик РАН;

Г.Г. ОНИЩЕНКО, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН;

А.И. ЧУБАРОВА, главный врач ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова», профессор;

Мероприятие пройдет 27 ноября 2018 года с 11:00 до 13:00 (Московское время).

Основная площадка – Международный мультимедийный пресс-центр МИА «Россия сегодня». Адрес: г. Москва, Зубовский б-р, д.4. 

Ссылка на онлайн-трансляцию: http://www.raspm.ru/index.php/rozhdjonnyj-ranshe-sroka/2018/smotret-translyatsiyu

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
21.11.2018
Компания «НПО Петровакс Фарм» стала лауреатом Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2018»
06.11.2018
Универсальная противогриппозная вакцина-кандидат успешно прошла доклинические исследования
31.10.2018
На европейском континенте резко упал уровень доверия к вакцинации
Популярное
22.11.2018
«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 48
4659
20.11.2018
Сергей Перминов займется дистрибуцией фармацевтических товаров в «Магните»
4572
21.11.2018
Депутаты приняли закон, ужесточающий порядок ввода лекарств в гражданский оборот
2425
20.11.2018
Эксперт: новое ценообразование может убить фармрынок
2110
20.11.2018
ТОП-20 аптечных сетей консолидировала 42% рынка
2052