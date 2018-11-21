Анонс: эксперты обсудят вакцинопрофилактику беременных от гриппа

Завтра, 27 ноября, состоится межрегиональный круглый стол «Рожденный раньше срока». Мероприятие пройдет в формате телемоста между городами: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Воронеж, Чебоксары.
На круглом столе эксперты обсудят темы:
Вакцинопрофилактика беременных от гриппа: кому верить?
Иммунопрофилактика РСВИ: а правильно ли мы считаем?
ЦМВ у беременной: реальна ли угроза для ребенка, или всё лечится?
Поздние недоношенные: реальность или фантазии?
Организация вскармливания детей грудным молоком: кто крайний?
В качестве экспертов приглашены:
Л.В. АДАМЯН, заместитель директора по научной работе ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова, главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, академик РАН;
Е.Н. БАЙБАРИНА, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ, профессор;
Т.Т. БАТЫШЕВА, директор ГБУЗ «НПЦ детской психоневрологии ДЗМ», главный внештатный детский невролог Москвы, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, депутат Московской Городской Думы, профессор;
Н.Н. ВОЛОДИН, президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, академик РАН;
А.В. КАТЛИНСКИЙ, советник генерального директора по науке АО «Нацимбио»;
Л.С. НАМАЗОВА-БАРАНОВА, президент Европейской педиатрической ассоциации, председатель Исполкома Союза педиатров России, академик РАН;
Г.Г. ОНИЩЕНКО, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН;
А.И. ЧУБАРОВА, главный врач ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова», профессор;
Мероприятие пройдет 27 ноября 2018 года с 11:00 до 13:00 (Московское время).
Основная площадка – Международный мультимедийный пресс-центр МИА «Россия сегодня». Адрес: г. Москва, Зубовский б-р, д.4.
Ссылка на онлайн-трансляцию: http://www.raspm.ru/index.php/rozhdjonnyj-ranshe-sroka/2018/smotret-translyatsiyu
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