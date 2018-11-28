Анонс: на конгрессе «Иммунобиологический щит России» обсудят разработки перспективных отечественных вакцин

16:55
3 декабря 2018

Елена Калиновская

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Всероссийский конгресс «Иммунобиологический щит России» пройдет при поддержке Министерства здравоохранения России, Министерства промышленности и торговли России 5 декабря 2018 года на площадях павильона «Экспоцентр» в рамках форума «Российская неделя здравоохранения».

В рамках конгресса пройдет дискуссия об эпидемиологической ситуации и итогах программ иммунизации населения, обсуждение методов повышения приверженности граждан России к вакцинопрофилактике и взаимодействия профессионального медицинского сообщества со СМИ и медиаиндустрией по поводу провакцинальной социальной рекламы, будут рассмотрены различные аспекты разработки перспективных отечественных вакцин, импортозамещения иммунобиологической продукции, а так же варианты дальнейшего расширения Национального календаря профилактических прививок.

Участниками конгресса станут представители региональных министерств и департаментов здравоохранения, главные специалисты в области иммунопрофилактики, педиатрии, гериатрии и эпидемиологии, представители деловых советов и отраслевых ассоциаций, руководители отечественных и зарубежных фармацевтических и биотехнологических предприятий, представители регулирующих органов и отраслевого бизнес-сообщества стран СНГ и ЕврАзЭС, представители СМИ.

Зарегистрироваться на конгресс и узнать подробности можно на сайте isr.vademec.ru.

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