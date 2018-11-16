Анонс: заседание РАФМ по теме: «Эволюции лончей ОТС- и Rх препаратов. Критерии успеха»

14:47
21 ноября 2018
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22 ноября 2018 г. состоятся заседание РАФМ по теме: «Эволюции лончей ОТС- и Rх препаратов. Критерии успеха».

13.30 – 14.00 сбор и регистрация участников, обед (участники оплачивают самостоятельно).
14.00 – 16.30 «круглый стол».

Программа «круглого стола»: 

  1. «Лончуй или проиграешь!»  Антон Каляпин, руководитель департамента по развитию бизнеса компании IQVIA.
  2. «От современных потребительских трендов к успешным лончам»  Галина Степанова, директор по маркетингу компания «Солофарм».
  3. «Составные элементы успешного лонча – что меняется и не меняется со временем?» – Олег Фельдман, управляющий директор Ipsos Healthcare, сопредседатель Координационного совета РАФМ.
  4. «Как не просчитаться в лончах. Вопросы ценообразования и прибыльности нового портфеля», – Павел Лисовский, управляющий партнер компании «Проектирование систем управления».
  5. Панельная дискуссия о про- и контра лонча нового продукта с участниками фармрынка.

В дискуссии участвуют:

  • Мария Русинова, независимый эксперт по маркетингу и стратегии;
  • Элина Хатькова, директор по маркетингу MEDA Pharma LLC A Mylan Company;
  • Докладчики.

  Ведет заседание Герман Иноземцев, гл. редактор газеты, сайта, телевидения «Фармацевтический вестник», сопредседатель Координационного совета РАФМ. 

Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 (метро «Таганская» - кольцевая). 

Просьба подтвердить ваше участие!

Для справок и оформления участия обращаться к исполнительному секретарю Галине Петрухиной по тел.: +7 (903) 745-58-03 или по e-mail: info@rafm.ru.


Персоны
Иноземцев Герман
РАФМ
Лисовский Павел

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