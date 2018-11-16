Анонс: заседание РАФМ по теме: «Эволюции лончей ОТС- и Rх препаратов. Критерии успеха»

22 ноября 2018 г. состоятся заседание РАФМ по теме: «Эволюции лончей ОТС- и Rх препаратов. Критерии успеха».
13.30 – 14.00 сбор и регистрация участников, обед (участники оплачивают самостоятельно).
14.00 – 16.30 «круглый стол».
В дискуссии участвуют:
Ведет заседание Герман Иноземцев, гл. редактор газеты, сайта, телевидения «Фармацевтический вестник», сопредседатель Координационного совета РАФМ.
Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 (метро «Таганская» - кольцевая).
Для справок и оформления участия обращаться к исполнительному секретарю Галине Петрухиной по тел.: +7 (903) 745-58-03 или по e-mail: info@rafm.ru.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0