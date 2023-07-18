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Антимонопольный регулятор США...

Антимонопольный регулятор США проверит сделку по слиянию Pfizer и Seagen

18.07.2023
11:12
Николай Соколов
Антимонопольный регулятор США проверит сделку по поглощению Pfizer компании Seagen. Сумма соглашения должна составить 43 млрд долл.

Федеральная торговая комиссия (FTC) проверит сделку по поглощению Seagen американской компанией Pfizer, сумма которой оценивается в 43 млрд долл. У регулятора возникли подозрения в нарушении антимонопольного законодательства, пишет Bloomberg.

Издание пишет, что Seagen и Pfizer получили второй запрос от регулятора на получение дополнительной информации о сделке. В июне компании отозвали свои заявки и представили их снова, чтобы дать FTC больше времени для проведения первичной проверки.

Из-за этого период рассмотрения заявки может растянуться на месяцы или годы, пишет Bloomberg. При этом компании по-прежнему рассчитывают закрыть сделку к концу 2023 или началу следующего года.

Pfizer объявила, что купит Seagan в марте, это пока что крупнейшее поглощение в этом году. Seagen специализируется на разработке лекарств, называемых конъюгатами антител-лекарственных средств (ADC). По данным компании, четверть одобренных FDA ADC созданы Seagen.

Согласно заявлениям Pfizer, если сделка состоится, портфель препаратов Seagen вдвое расширит портфолио Pfizer по экспериментальным методам лечения рака на ранних стадиях.

Изначально компании заявили, что ожидают пристального внимания к сделке со стороны FTC, но не предвидят каких-либо проблем с антимонопольным законодательством. Однако в мае FTC оспорила сделку Amgen и Horizon Therapeutics по покупке последней. Агентство впервые за более чем десятилетие попыталось заблокировать приобретение на фармрынке.

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