Апелляционный суд признал правоту ФАС в споре с KRKA

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одержала победу в споре с KRKA об отпускных ценах на препарат «Ко-Дальнева». Апелляционная инстанция сочла неубедительными доводы фармкомпании, изложенные в апелляционной жалобе, следует из постановления суда, опубликованного в системе «Мой арбитр». Судебный акт вступил в силу.

В мае ФАС оштрафовала KRKA на 650 тыс. руб. за нарушение антимонопольного законодательства, которое выразилось в установлении «монопольно высоких цен» на препарат «Ко-Дальнева», ранее сообщал «ФВ». По оценкам службы, в 2023 году фармкомпания подняла цены на данный препарат, который используется при повышенном артериальном давлении и не имеет аналогов на российском рынке, на 10—16% в зависимости от дозировки.

Компания обжаловала решение в арбитражном суде, но безуспешно. Далее KRKA подала апелляционную жалобу.

Выступая на 32-м Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев сказал, что ФАС надеется выиграть и вторую инстанцию. По его словам, антимонопольная служба намерена посмотреть на весь рынок препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, через эту призму, с целью «охладить перегретый рынок». Нижегородцев порекомендовал всем компаниям изучить дело KRKA. По его словам, многие игроки могут столкнуться с подобным расследованием. Позже пресс-служба ФАС сообщила, что проверки начаты в 21 компании по ценам на 18 препаратов.

29 июля суд вынес решение, согласно которому «выводы антимонопольного органа, изложенные в оспариваемом решении, являются правильными и представленным в дело доказательствам соответствуют».

В апелляционной жалобе ООО «КРКА-РУС» указывает, что ФАС России необоснованно определила как самостоятельный товарный рынок лекарственный препарат в зависимости от дозировки и количества таблеток в упаковке. Данный довод не соответствует фактическим обстоятельствам дела, указал Девятый арбитражный апелляционный суд, поскольку, согласно аналитическому отчету, продуктовые границы товарных рынков определены как: лекарственный препарат с торговым наименованием «Ко-Дальнева» под МНН «Амлодипин + индапамид + периндоприл» в дозировках 5 мг + 0,625 мг + 2 мг; 5 мг + 1,25 мг + 4 мг, 5 мг + 2,5 мг + 8 мг, 10 мг + 2,5 мг + 8 мг.

Именно указанные товарные рынки являются самостоятельными, на которых обращаются невзаимозаменяемые товары, говорится в судебном акте апелляционной инстанции. При этом вопреки доводам апелляционной жалобы не были признаны самостоятельными товарными рынками лекарственные препараты одной дозировки в зависимости от количества таблеток в упаковке. Количество таблеток в одной упаковке имеет значение исключительно для оценки нарушения в действиях общества, поскольку в зависимости от формы реализации (количества таблеток в упаковке) различается цена такой упаковки и себестоимость ее производства и реализации, констатировал суд.

Доводы ООО «КРКА-РУС» о том, что все лекарственные препараты с одним МНН образуют один товарный рынок, также были проверены судом первой инстанции и обоснованно отклонены как противоречащие представленным в материалы дела доказательствам и нормам материального права, подчеркивается в постановлении суда. Применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела взаимозаменяемость лекарственных препаратов будет иметь место только в том случае, если вместо препарата с одним МНН в конкретной дозировке возможно принимать препарат с тем же МНН, но в другой дозировке, резюмировал суд.

«ФВ» направил запрос в KRKA.