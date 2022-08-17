Апелляция подтвердила штраф дистрибьютору из Сургута за картель

Апелляционный суд подтвердил штраф компании ООО МК «Вита» за заключение картельного соглашения с ООО «Здравпоставка» (Челябинск) ради поддержания высоких цен на торгах. Челябинское УФАС оштрафовало сургутского поставщика фармпродукции на 2,4 млн руб. Штраф, назначенный антимонопольным органом ООО МК «Вита», признан законным Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом, говорится в сообщении надзорного органа.

Специалисты тероргана проанализировали 87 закупок на поставку фармацевтической продукции, в которых «Здравпоставка» и МК «Вита» принимали совместное участие за последние несколько лет и заработали совокупно 69,1 млн руб. Оказалось, что фирмы подавали заявки с одного ip-адреса и находились по одному адресу в Челябинске. В десяти закупках при отсутствии иных участников они получали контракты со снижением НМЦК на 0,5—1,5%, а при наличии конкурентов скидка была выше — от 7 до 33,5%.

Все это позволило сделать вывод о наличии картельного сговора. В «Здравпоставке» сообщили «ФВ», что компания обжалует решение комиссии Челябинского УФАС в арбитражном суде. Также сообщалось, что челябинская компания от административной ответственности освобождена, поскольку первой добровольно сообщила в антимонопольный орган о заключении ею недопустимого соглашения.