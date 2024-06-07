«Апрель» занял первое место в рейтинге аптечных сетей
По итогам января—апреля 2024 года рейтинг аптечных сетей возглавила краснодарская сеть «Апрель». Согласно данным AlphaRM, доля рынка лидера составила 7,71%, а количество точек чуть больше 7,9 тыс. Успех к сети пришел по итогам апреля, еще в первом квартале первенство было у «Риглы».
«Ригла» на рынке занимает 7,5% и владеет более чем 4,3 тыс. точками. Сеть была на первом месте в течение нескольких лет.
В первой десятке есть и другие перестановки. Сразу на две строчки вверх поднялась аптечная сеть «36,6» и вошла в первую пятерку. Объединенные «Эркафарм» и «Мелодия здоровья», напротив, спустились с пятой на седьмую строку.
Поменялись местами «Имплозия», которая в январе—апреле 2023 года была на третьем месте, и «Планета здоровье», а также «Вита», ранее занимавшая девятую строку, и «Фармленд».
В первой десятке оказались только федеральные сети, у половины из них штаб-квартиры в Москве, у второй половины — в различных регионах страны.
|
TOP10 аптечных сетей в январе—апреле 2024 года
|
Рейтинг
|
Изменение рейтинга
|
Аптечная сеть
|
География, количество регионов
|
Количество точек
|
Доля рынка, %
|
1
|
1
|
Апрель (Краснодар)
|
71
|
7 918
|
7,71
|
2
|
-1
|
Ригла (Москва)
|
61
|
4 238
|
7,50
|
3
|
1
|
Планета здоровья (Пермь)
|
57
|
2 436
|
5,66
|
4
|
-1
|
Имплозия (Самара)
|
69
|
4 695
|
5,43
|
5
|
2
|
Аптечная сеть 36,6 (Москва)
|
11
|
2 170
|
4,51
|
6
|
0
|
Нео-Фарм (Москва)
|
17
|
1 310
|
4,15
|
7
|
-2
|
Эрка&МЗ (Москва)
|
53
|
2 268
|
4,15
|
8
|
0
|
ИРИС (Москва)
|
41
|
2 627
|
3,87
|
9
|
1
|
Фармленд (Уфа)
|
11
|
2 303
|
3,62
|
10
|
-1
|
Вита (Самара)
|
40
|
2 736
|
3,52
|
Источник: AlphaRM
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