«Апрель» занял первое место в рейтинге аптечных сетей

По итогам января—апреля 2024 года рейтинг аптечных сетей возглавила краснодарская сеть «Апрель». Согласно данным AlphaRM, доля рынка лидера составила 7,71%, а количество точек чуть больше 7,9 тыс. Успех к сети пришел по итогам апреля, еще в первом квартале первенство было у «Риглы».

«Ригла» на рынке занимает 7,5% и владеет более чем 4,3 тыс. точками. Сеть была на первом месте в течение нескольких лет.

В первой десятке есть и другие перестановки. Сразу на две строчки вверх поднялась аптечная сеть «36,6» и вошла в первую пятерку. Объединенные «Эркафарм» и «Мелодия здоровья», напротив, спустились с пятой на седьмую строку.

Поменялись местами «Имплозия», которая в январе—апреле 2023 года была на третьем месте, и «Планета здоровье», а также «Вита», ранее занимавшая девятую строку, и «Фармленд».

В первой десятке оказались только федеральные сети, у половины из них штаб-квартиры в Москве, у второй половины — в различных регионах страны.