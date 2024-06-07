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«Апрель» занял первое...

«Апрель» занял первое место в рейтинге аптечных сетей

07.06.2024
14:16
Елена Калиновская
AlphaRM назвал десять крупнейших аптечных сетей по итогам первых четырех месяцев 2024 года. Впервые за несколько лет сменился лидер рейтинга.
Фото: Freepik

По итогам января—апреля 2024 года рейтинг аптечных сетей возглавила краснодарская сеть «Апрель». Согласно данным AlphaRM, доля рынка лидера составила 7,71%, а количество точек чуть больше 7,9 тыс. Успех к сети пришел по итогам апреля, еще в первом квартале первенство было у «Риглы».

«Ригла» на рынке занимает 7,5% и владеет более чем 4,3 тыс. точками. Сеть была на первом месте в течение нескольких лет.

В первой десятке есть и другие перестановки. Сразу на две строчки вверх поднялась аптечная сеть «36,6» и вошла в первую пятерку. Объединенные «Эркафарм» и «Мелодия здоровья», напротив, спустились с пятой на седьмую строку.

Поменялись местами «Имплозия», которая в январе—апреле 2023 года была на третьем месте, и «Планета здоровье», а также «Вита», ранее занимавшая девятую строку, и «Фармленд».

В первой десятке оказались только федеральные сети, у половины из них штаб-квартиры в Москве, у второй половины — в различных регионах страны.

TOP10 аптечных сетей в январе—апреле 2024 года

Рейтинг

Изменение рейтинга

Аптечная сеть

География, количество регионов

Количество точек

Доля рынка, %

1

1

Апрель (Краснодар)

71

7 918

7,71

2

-1

Ригла (Москва)

61

4 238

7,50

3

1

Планета здоровья (Пермь)

57

2 436

5,66

4

-1

Имплозия (Самара)

69

4 695

5,43

5

2

Аптечная сеть 36,6 (Москва)

11

2 170

4,51

6

0

Нео-Фарм (Москва)

17

1 310

4,15

7

-2

Эрка&МЗ (Москва)

53

2 268

4,15

8

0

ИРИС (Москва)

41

2 627

3,87

9

1

Фармленд (Уфа)

11

2 303

3,62

10

-1

Вита (Самара)

40

2 736

3,52

Источник: AlphaRM

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