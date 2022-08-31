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Аптечная сеть «36,6»...

Аптечная сеть «36,6» купила подмосковную «Кит-Фарма»

31.08.2022
23:56
Руслан Мавлиханов
Елена Калиновская

Компания «36,6» приобрела подмосковную аптечную сеть «Кит-Фарма». Покупка сделана через подконтрольные сети компании.

Фото: Ринат Васбеев

«36,6» купила аптечную сеть «Кит-Фарма». Информация об этом отображена в информационной системе СПАРК.

«Кит-Фарма» состоит из двух юридических лиц: ООО «Кит Фарма» и ООО «Фарма». Покупка сети осуществлена через две подконтрольные «36,6» компании — по 50% каждого из юрлиц перешли к ООО «АПТЕКА-А.В.Е-1» и ООО «АПТЕКА-А.В.Е».

По данным AlphaRM на 31 июля, у аптечной сети «Китфарма» (Московская обл., г. Железнодорожный) было 30 точек. Сеть заняла 94 место в рейтинге AlphaRM по итогам семи месяцев 2022 года.

Ранее «ФВ» писал о том, что в 2022 году аптечные сделки стали менее масштабными, несмотря на их возросшее количество. 

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