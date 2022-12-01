Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРозница
«Аптечная сеть 36,6»...

«Аптечная сеть 36,6» сообщила о назначении директора по продажам и развитию розничного бизнеса

01.12.2022
14:05
Оксана Григорьева

«Аптечная сеть 36,6» объявила о назначении на должность директора по продажам и развитию розничного бизнеса Альгиса Давыдова. Ранее занимавший должность операционного директора Александр Ушаков покинул компанию.

Альгис Давыдов | Фото: Аптечная сеть 36,6

ПАО «Аптечная сеть 36,6» сообщило о новом назначении. Альгис Давыдов, ранее руководивший розничными сетями ПАО «МТС», LEGO, re:Store, «М.Видео», теперь будет отвечать за развитие розничного бизнеса.

По словам генерального директора сети «36,6» Александра Кузина, приход специалиста, 20 лет проработавшего в ритейле, усилит команду.

В числе задач, стоящих перед новым директором: определение ключевых направлений развития в рамках общей стратегии, укрепление позиций на рынке, совершенствование процессов клиентского сервиса и поиск новых источников роста, сказал Давыдов.

Александр Ушаков, занимавший должность операционного директора, принял решение покинуть компанию, сообщили «ФВ» в пресс-службе «36,6».

Главными розничными брендами «Аптечной сети 36,6» являются аптеки «36,6» и «Горздрав». Сейчас сеть насчитывает 1800 аптечных учреждений в России.

Персоны
Александр Кузин
генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6»

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.