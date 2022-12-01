«Аптечная сеть 36,6» сообщила о назначении директора по продажам и развитию розничного бизнеса

ПАО «Аптечная сеть 36,6» сообщило о новом назначении. Альгис Давыдов, ранее руководивший розничными сетями ПАО «МТС», LEGO, re:Store, «М.Видео», теперь будет отвечать за развитие розничного бизнеса.

По словам генерального директора сети «36,6» Александра Кузина, приход специалиста, 20 лет проработавшего в ритейле, усилит команду.

В числе задач, стоящих перед новым директором: определение ключевых направлений развития в рамках общей стратегии, укрепление позиций на рынке, совершенствование процессов клиентского сервиса и поиск новых источников роста, сказал Давыдов.

Александр Ушаков, занимавший должность операционного директора, принял решение покинуть компанию, сообщили «ФВ» в пресс-службе «36,6».

Главными розничными брендами «Аптечной сети 36,6» являются аптеки «36,6» и «Горздрав». Сейчас сеть насчитывает 1800 аптечных учреждений в России.