Аптечная сеть CVS купит Signify Health за 8 млрд долларов

Одна из крупнейших американских аптечных сетей CVS Health решила купить компанию Signify Health, предоставляющую медицинские услуги на дому, примерно за 8 млрд долл. Об этом сообщает Bloomberg.

Signify Health предлагает CVS, которая управляет аптеками, аптечными льготами и страховыми планами Aetna, сеть из 10 тыс. клиницистов, которые на дому проводят оценку состояния здоровья и социальных потребностей пациентов.



CVS заявила, что заплатит Signify Health 30,5 долл. за акцию, или около 7,6 млрд долл., а также около 400 млн долл. дополнительно. CVS ожидает, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 года. Компания считает, что приобретение «значительно» увеличит ее прибыль.

New Mountain Capital, которой принадлежит 60% Signify Health, заявила, что планирует одобрить сделку. CVS и Signify Health заявили, что оба совета директоров одобрили соглашение.

«Signify Health будет играть решающую роль в продвижении нашей стратегии в области медицинских услуг, — заявила генеральный директор CVS Health Карен Линч. — Это приобретение укрепит нашу связь с потребителями в домашних условиях и позволит поставщикам лучше удовлетворять потребности пациентов».

Это приобретение является одним из крупнейших для CVS в области здравоохранения. Одной из них была покупка страховой компании Aetna за 68 млрд долл.