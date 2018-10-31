Аптечное партнерство IRIS решило развивать кооперацию для удешевления ресурсов

12:45
9 ноября 2018

Денис Кунгуров

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Сделка по вхождению нового партнера из Хабаровска (аптечная сеть «Новая Аптека» и «Аптека Миницен») в состав партнерства IRIS (Integrated Retail Investment Strategies) состоялась 8 ноября.

Все участники партнерства являются владельцами в равном долевом владении. По словам генерального директора IRIS Галины Орловой, партнерство рассматривает еще несколько предложений от сетей по присоединению уже в этом году.

Также г-жа Орлова поделилась с «ФВ»  стратегией развития: «Будем наращивать кооперацию в сфере закупок. Такое решение позволит удешевить  используемые ресурсы, в том числе заемный капитал. Участниками нашего партнерства выработана и согласована стратегия, включающая следующие задачи: гармонизация бизнес-процессов и унификация технологий, распространение на все аптеки партнерства лучших практик. У каждой сети IRIS выявляет best practice, организует обмен опытом и обучение партнеров из других регионов. Например, в ноябре мы все едем в Омск, где омичи будут делиться инструментами и техниками продвижения СТМ – они у нас пока лидеры в их продажах».

В перспективе, партнерство планирует предложить рынку новый конкурентоспособный розничный формат современной аптеки  – франшизу.

«Поскольку дальнейшее развитие партнерства IRIS за счет постоянного увеличения числа сетей  не может идти бесконечно, мы рассматриваем франчайзинг в качестве инструмента дальнейшей работы по консолидации рынка», – сообщила глава объединения.

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