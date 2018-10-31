Аптечное партнерство IRIS решило развивать кооперацию для удешевления ресурсов

Все участники партнерства являются владельцами в равном долевом владении. По словам генерального директора IRIS Галины Орловой, партнерство рассматривает еще несколько предложений от сетей по присоединению уже в этом году.

Также г-жа Орлова поделилась с «ФВ» стратегией развития: «Будем наращивать кооперацию в сфере закупок. Такое решение позволит удешевить используемые ресурсы, в том числе заемный капитал. Участниками нашего партнерства выработана и согласована стратегия, включающая следующие задачи: гармонизация бизнес-процессов и унификация технологий, распространение на все аптеки партнерства лучших практик. У каждой сети IRIS выявляет best practice, организует обмен опытом и обучение партнеров из других регионов. Например, в ноябре мы все едем в Омск, где омичи будут делиться инструментами и техниками продвижения СТМ – они у нас пока лидеры в их продажах».

В перспективе, партнерство планирует предложить рынку новый конкурентоспособный розничный формат современной аптеки – франшизу.

«Поскольку дальнейшее развитие партнерства IRIS за счет постоянного увеличения числа сетей не может идти бесконечно, мы рассматриваем франчайзинг в качестве инструмента дальнейшей работы по консолидации рынка», – сообщила глава объединения.