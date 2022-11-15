Аптечные организации не могут заключить 25% договоров с предприятиями МСП

Обязанность закупать четверть товаров и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) становится непосильной ношей для госаптек. ААУ «СоюзФарма» направила обращение в Госдуму с просьбой законодательно урегулировать проблему. В качестве примера ассоциация называет поправки, внесенные на 2022 и 2023 годы в федеральный закон № 44-ФЗ.

Обращение адресовано председателю Комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Александру Демину. В нем сказано, что среди организаций оптовой торговли субъектов МСП на фармацевтическом рынке немного, а существующие не могут поддерживать достаточный ассортимент из-за нехватки оборотных средств.

Авторы обращения проводят аналогию с применением Федерального закона № 44. В марте 2022 года в него были внесены изменения, согласно которым в 2022-м и 2023 годах при расчете объема закупок у МСП заказчики из числа федеральных органов исполнительной власти или органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственных им государственных учреждений или государственных унитарных предприятий, а также муниципальных медицинских организаций могут не включать в расчет совокупного годового объема закупок закупки лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий.

«Даже организации, имеющие гарантированное бюджетное финансирование и приобретающие лекарственные средства и медицинские изделия для внутреннего использования, освобождены от обязанности закупать их у субъектов малого предпринимательства», — пишет исполнительный директор «СоюзФармы» Мария Литвинова.

Почему обязательные закупки госсетей у МСП не помогают поддерживать малый бизнес, и как исправить эту ситуацию, читайте в статье «Искусственное деление» в «ФВ» № 27 (1096) от 15 ноября 2022 года.