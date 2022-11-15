Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Аптечные организации не...

Аптечные организации не могут заключить 25% договоров с предприятиями МСП

Эксклюзив
15.11.2022
17:34
Ольга Коберник

Госаптеки пожаловались на правила закупок 25% от совокупного годового стоимостного объема договоров у субъектов МСП. Это требование названо практически неисполнимым для аптек. Крупные поставщики вынуждены искусственно создавать мелкие фирмы, что в итоге сказывается на стоимости лекарств для потребителя. Это вредит отрасли и не приносит пользы малому бизнесу. 

Фото: mio26.ru

Обязанность закупать четверть товаров и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) становится непосильной ношей для госаптек. ААУ «СоюзФарма» направила обращение в Госдуму с просьбой законодательно урегулировать проблему. В качестве примера ассоциация называет поправки, внесенные на 2022 и 2023 годы в федеральный закон № 44-ФЗ.

Обращение адресовано председателю Комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Александру Демину. В нем сказано, что среди организаций оптовой торговли субъектов МСП на фармацевтическом рынке немного, а существующие не могут поддерживать достаточный ассортимент из-за нехватки оборотных средств.

Авторы обращения проводят аналогию с применением Федерального закона № 44. В марте 2022 года в него были внесены изменения, согласно которым в 2022-м и 2023 годах при расчете объема закупок у МСП заказчики из числа федеральных органов исполнительной власти или органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственных им государственных учреждений или государственных унитарных предприятий, а также муниципальных медицинских организаций могут не включать в расчет совокупного годового объема закупок закупки лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий.

«Даже организации, имеющие гарантированное бюджетное финансирование и приобретающие лекарственные средства и медицинские изделия для внутреннего использования, освобождены от обязанности закупать их у субъектов малого предпринимательства», — пишет исполнительный директор «СоюзФармы» Мария Литвинова.

Почему обязательные закупки госсетей у МСП не помогают поддерживать малый бизнес, и как исправить эту ситуацию, читайте в статье «Искусственное деление» в «ФВ» № 27 (1096) от 15 ноября 2022 года.

Читать материал полностью

15.11.2022
Искусственное деление
Аптечные организации не могут заключить 25% договоров с предприятиями МСП
№27 (1096)

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.