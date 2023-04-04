Аптечные продажи лекарств в феврале снизились

Аптечный сегмент стагнирует в рублях и снижается в упаковках. В феврале 2023 года это было более заметно. В этом месяце покупатели приобрели около 416 млн упаковок лекарств на сумму 117 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. По сравнению с февралем 2022 года рынок снизился на 1,5% в рублях и на 7% в упаковках.

Источник: AlphaRM

Помесячная динамика

В течение 2022 года покупатели больше всего расходовали средства в марте и декабре. В летнее время наблюдалось традиционное снижение аптечных продаж. Однако в августе покупательская активность выросла и в декабре стала максимальной после мартовского ажиотажа. Декабрь побил мартовский рекорд в упаковках — в этот месяц было продано 541 млн упак. лекарственных средств на сумму 140 млрд руб., в марте – около 465 млн упак. на сумму 143 млрд руб.

Источник: AlphaRM

Динамика цены

Средняя стоимость упаковки в январе — феврале 2023 года составляла около 265 руб. В аналогичный период 2022 года средняя цена упаковки лекарства в аптеке была меньше на 7% (248 руб.). В первые два месяца текущего года упаковка российского препарата составляла примерно 185 руб., зарубежного – 437 руб. Средняя цена на отечественные лекарства растет быстрее, чем на зарубежные. К примеру, с 2020 по 2022 год препараты, локализованные в России, подорожали на 38%, а произведенные за рубежом — на 18%.

Рецептурные лекарства почти в два раза дороже препаратов, отпускаемых из аптек без рецепта. В 2022 году посетители приобретали одну упаковку Rx-препарата в среднем за 370 руб., а упаковку безрецептурного — за 198 руб.

Источник: AlphaRM

Какие лекарства приобретали в начале года

В первые два месяца 2023 года лидерство перехватили противопростудные и противокашлевые препараты. Поднявшись на первое место, эта группа лекарств сместила лидеров прошлого года, противовирусные препараты, на четвертую позицию. Снижение популярности противовирусных лекарств может быть связано с тем, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в 2022 году пришелся на январь, а в 2023 году в январе уровень заболеваемости был ниже, чем в предыдущий месяц (декабрь 2022 года).

На второй строчке рейтинга терапевтических групп — ингибиторы АПФ с приростом в рублях в 15%. Препараты для лечения заболеваний носа также демонстрируют рост продаж в начале года, относительно января — февраля 2022 года их продажи выросли на 17%.

Источник: AlphaRM

В январе — феврале население на назальные препараты с ксилометазолином потратило 4 млрд руб. Препараты, содержащие нимесулид и ибупрофен (оба относятся к группе противовоспалительных и противоревматических препаратов), в этот период занимали второе и третье места. Вся первая тройка демонстрирует рост продаж в деньгах. Реализация противовирусного препарата умифеновир (четвертое место) снизилась на 72% относительно января — февраля 2022 года.

Источник: AlphaRM

В рейтинге компаний на аптечном рынке в стоимостном выражении по сравнению с январем — февралем 2022 года наблюдаются значительные изменения. Первенство перехватила компания Stada с приростом в 8,7%. Такому росту в большей степени способствовало увеличение аптечных продаж бренда «Эдарби» (+43%). Лидер периода январь — февраль в прошлом году «Отисифарм» спустился на третью позицию, при этом продажи препаратов компании упали на 41% (в основном за счет снижения продаж противовирусного препарата «Арбидол»). Вторую позицию в ТОР5 корпораций занимает Bayer (снижение продаж в 7,4%).

Компании Abbott и Servier поднялись в рейтинге. Abbott заняла четвертую строчку, поднявшись на одну вверх, Servier прибавила три позиции и оказалась на пятом месте.