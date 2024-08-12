Аптечные продажи лекарств в упаковках практически не растут

В натуральном выражении в январе — июне 2024 года снизились только продажи лекарств. Реализация БАД выросла на 4% в упаковках, а прочего ассортимента — на 3%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В рублях продажи БАД выросли на 23%, прочего ассортимента – на 16%.

В первом полугодии аптеки продали 2,4 млрд упаковок лекарств на 789,2 млрд руб., 252,7 млн упаковок БАД на 78,7 млрд руб., 983,7 млн упаковок прочего ассортимента на 164,5 млрд руб.

В течение первого полугодия продажи лекарств росли ежемесячно двузначными темпами, наибольший прирост был в феврале – на 20%, самый скромный – в июне, на 14%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В упаковках значимых изменений нет. Продажи в первом квартале и в 2023 году, и в 2024 году были ниже, чем в такой же период 2022 года. Во втором квартале, напротив, в последние два года натуральный объем вырос. В апреле и мае 2023 года продажи в упаковках выросли на 15 и 19% по сравнению с этими же месяцами 2022 года. Однако в 2024 году натуральная реализация снизилась, в апреле — на 2%, в мае – на 4%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Значительный рост в рублях и его отсутствие в упаковках как правило объясняется либо ростом цен, либо смещением спроса на упаковки с большей фасовкой или выводом на рынок более дорогих препаратов.

«ФВ» проанализировал штучные продажи капсул, таблеток, пастилок, гранул и пр. Выяснилось, что есть незначительный рост. В первом полугодии 2022 года по сравнению с таким же периодом 2021 года он был 3%, в январе — июне 2023 и 2024 годов 1 и 3% соответственно.

При этом доля упаковок с большим количеством таблеток, капсул или других твердых форм растет. Доля упаковок с фасовкой от 20 до 50 штук выросла с 39,7% в первом полугодии 2023 года до 40,6% в первом полугодии 2024 года, упаковок с фасовкой больше 50 штук — с 11,9 до 13,2%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Средневзвешенная цена выросла на 19% в первом полугодии 2024 года и составила 323,4 руб. за упаковку. Быстрее росла цена на упаковки с меньшей фасовкой. Фасовка по одной штуке в среднем выросла в цене на 29%, упаковки с фасовкой от двух до десяти таблеток увеличились в цене на 21%. Фасовка от 20 до 50 таблеток подорожала на 15%, больше 50 – на 13%.

Среди терапевтических групп по объему продаж лидировали ингибиторы АПФ, которые назначаются в том числе при артериальной гипертензии, на втором месте – средства от насморка, на третьем – противовоспалительные лекарства.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

На первом месте среди корпораций по объему продаж лекарств лидирует «Нижфарм», которая также представляет в России бренды Stada. Вторую строчку занимает Bayer, на третьем месте – Servier.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»