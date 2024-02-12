Аптека незаконно вычла стоимость лекарств с истекающим сроком годности из зарплаты фармацевта

В Волгограде заведующего аптекой и саму фармацевтическую организацию привлекли к административной ответственности за нарушения, допущенные при увольнении сотрудника. Также аптеку обязали вернуть фармацевту те деньги, которые были удержаны из его заработка в счет компенсации стоимости просроченного, некондиционного товара и лекарств с истекающим сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В июле 2023 года в аптечном пункте в Волгограде при расчете увольняющегося фармацевта работодатель выплатил ему на 32 тыс. руб. меньше, чем полагалось. Когда работник стал возмущаться, ему объяснили, что это своеобразный штраф, равный стоимости просроченного товара, с истекающим в июле и августе сроком годности, а также препаратов и медицинских изделий с ненадлежащим товарным видом (помятые упаковки).

Таким образом работодатель фактически заставил увольняющегося сотрудника выкупить товар, обезопасив себя от возможных экономических потерь, констатирует прокуратура.

Согласно ч.1 ст.238 Трудового кодекса РФ работник обязан возместить работодателю только причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

При этом до принятия решения о возмещении ущерба конкретным работником работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения, доказав противоправность поведения (действий или бездействия) причинителя вреда, вину работника в причинении ущерба, а также причинную связь между поведением работника и наступившим ущербом. Обязательно получить от работника письменное объяснение для установления причин возникновения ущерба. Работодатель же взыскал с увольнявшегося работника потенциальный ущерб при отсутствии законных оснований.

По результатам проверки по инициативе прокуратуры юридическое лицо и руководитель аптечной сети привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Работодателю внесено представление об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения которого незаконно удержанные денежные средства в полном объеме возвращены на счет фармацевта.