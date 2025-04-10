«Аптека.ру» стала компанией года в подноминации «Сервисная площадка» в e-com
10.04.2025
21:47
Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «E-commerce. Сервисная площадка» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева
В номинации «Компания года» подноминации «E-commerce. Сервисная площадка» победу одержала, как и в прошлом году, компания «Аптека.ру».
В числе номинантов за эту награду также боролись:
- «Ютека»;
- «Еаптека»;
- «Здравсити»;
- «Польза.ру».
«E-сommerce» была включена в перечень номинаций «Платиновой унции» четыре года назад. В юбилейном сезоне 2025 года решением организационного комитета утверждено 20 номинаций.
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