«Аптека.ру» стала компанией года в подноминации «Сервисная площадка» в e-com

В номинации «Компания года» подноминации «E-commerce. Сервисная площадка» победу одержала, как и в прошлом году, компания «Аптека.ру».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

«Ютека»;

«Еаптека»;

«Здравсити»;

«Польза.ру».

«E-сommerce» была включена в перечень номинаций «Платиновой унции» четыре года назад. В юбилейном сезоне 2025 года решением организационного комитета утверждено 20 номинаций.