Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовости
«Аптека.ру» стала компанией...

«Аптека.ру» стала компанией года в подноминации «Сервисная площадка» в e-com

10.04.2025
21:47
Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «E-commerce. Сервисная площадка» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

В номинации «Компания года» подноминации «E-commerce. Сервисная площадка» победу одержала, как и в прошлом году, компания «Аптека.ру».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

  • «Ютека»;
  • «Еаптека»;
  • «Здравсити»;
  • «Польза.ру».

«E-сommerce» была включена в перечень номинаций «Платиновой унции» четыре года назад. В юбилейном сезоне 2025 года решением организационного комитета утверждено 20 номинаций.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.