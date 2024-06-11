Аптека требовала заставить конкурента убрать вывеску с фасада

ООО «Аптека «Родник Здоровья» (работает под брендом «ЛекОптТорг») обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ООО «Кора» («Аптека Невис») обязать ответчика демонтировать вывеску «Аптека Невис» и крест с надписью «24».

Две компании арендуют помещение в одном и том же здании, но фактически аптека ответчика расположена с другой стороны здания, за углом. В ноябре 2022 года истец получил разрешение на установку на фасаде многоквартирного дома над входом в арендуемое помещение информационной вывески, где уже висела вывеска конкурента.

Таким образом на фасаде здания оказались две вывески с указанием разных аптек. «Истец полагает, что размещение ответчиком вывески на фасаде здания вне арендуемых им помещений существенно нарушает права истца и не соответствует требованиям действующего законодательства», — говорится в судебном решении. Потребители вводятся в заблуждение, ошибочно считая, что аптека «ЛекОптТорг» круглосуточная, тогда как работает она только 12 часов.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик сообщил, что получил разрешение на установку вывески намного раньше истца: в апреле 2019 года. Также он указал, что истец не является собственником помещения и не выступает от всех собственников многоквартирного дома, а представляет исключительно свои интересы как арендатор помещения, поэтому «не обладает правом требовать освобождения фасада от размещенной ответчиком вывески».

Арбитражный суд с этими доводами согласился. Он также отметил, что истец не предоставил доказательств, подтверждающих, что своими действиями ответчик создает ему какие-либо препятствия в использовании арендуемого нежилого помещения.

Согласно представленной истцом разрешительной документации на установку вывесок, расположенные ответчиком информационные конструкции не мешают установке вывесок истца, подчеркивается в решении от 19.01.2024 года. 31 мая апелляционная инстанция оставила решение без изменений.