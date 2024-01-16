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Аптекам удалось взыскать...

Аптекам удалось взыскать с коммунальщиков ущерб за поврежденные снегом вывески

16.01.2024
14:20
Екатерина Погонцева
В двух регионах аптечные организации отсудили у управляющих компаний суммы, покрывающие расходы на ремонт или замену вывесок, которые были повреждены в результате схода снега. В одном случае коммунальщики чистили крышу от снега, и тот, падая, поломал вывеску, а в другом, наоборот, крышу не чистили.
Фото: Ринат Васбеев

Арбитражные суды Удмуртской Республики и Республики Саха (Якутия) признали правоту аптечных организаций в их споре с управляющими компаниями многоквартирных домов и присудили им выплаты (порядка 65 тыс. руб. каждой) в счет возмещения ущерба. В обоих случаях речь шла о вывесках, которые были сломаны из-за схода снега с крыши. Решения опубликованы в системе «Мой арбитр».

Управляющие компании проигнорировали претензии аптек о возмещении причиненного ущерба в добровольном порядке. В суде они указали на то, что ничего не должны платить, так как вывески были установлены без соответствующих разрешений. Но эти доводы были отклонены, поскольку не имеют правового значения. Отсутствие у истца разрешения на установку вывески может быть основанием для привлечения общества к административной ответственности, но не для отказа в возмещении убытков, сказано в решении суда, которое вступило в законную силу.

Подробнее об этом читайте в «ФВ» № 1 (1130) от 16.01.2024 в материале «Падал прошлогодний снег».

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