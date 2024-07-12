«Аптеки Кубани» сохранят в составе ГУП «Кубаньфармация»

Правительство Краснодарского края не будет ликвидировать МУП «Краснодарское городское аптечное управление», управляющее аптечной сетью «Аптеки Кубани». Предприятие сохранят на краевом уровне в составе ГУП «Кубаньфармация», поручение об этом дал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе местной администрации.

По словам Кондратьева, вопрос о сохранении предприятия проработали совместно с краснодарским УФАС. Ранее, согласно федеральному законодательству, МУП «Краснодарское городское аптечное управление» подлежало ликвидации.

Как сообщил вице-губернатор края Роман Лузинов, такое решение было принято для сохранения прав льготной категории жителей на получение лекарств.

«Указанные меры позволят сохранить и расширить действующую аптечную сеть, а также провести мероприятия по модернизации имущественного комплекса. Более 20 аптек Краснодара бесперебойно продолжат свою работу», — поделился Лузинов.

По требованию федерального закона до 30 сентября 2024 года в регионе намерены реорганизовать 10 государственных унитарных предприятий. «Кубаньфармация» продолжит свою работу в существующей организационно-правовой форме. С 2009 года число ГУП в регионе сократилось почти в 14 раз: тогда работало 192 предприятия.

Ранее губернатор региона распорядился о реорганизации МУП «Краснодарское городское аптечное управление» путем присоединения к ГУП КК «Кубаньфармация». Попытка приватизировать МУП «Краснодарское городское аптечное управление» путем реорганизации в ООО «Аптеки Кубани» предпринималась также в 2012 году, однако прокуратура добилась ее отмены.