Аптеки на УСН освободили от штрафов за просрочку деклараций по НДС

Правительство утвердило постановление № 530 от 23.04.2025 «Об особенностях неприменения ответственности к отдельным налогоплательщикам в 2025 году».

Согласно документу, к налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложения (УСН), не применяется ответственность за непредставление налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС). Речь идет об ответственности, предусмотренной п.1 ст.119 Налогового кодекса РФ.

Штрафы за опоздание с отчетностью по НДС отменят для тех, кто впервые должен платить НДС и не успел сдать декларацию в срок за период с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.