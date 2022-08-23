Аптеки начнут обслуживать электронные сертификаты с 1 сентября 2023 года

Согласно Федеральному закону № 491-ФЗ от 30.12.2020 «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» получение лекарственных препаратов по сертификатам должно начаться с 1 января 2023 года. Уже год по этой системе инвалидов обеспечивают техническими средствами реабилитации.

«Мы не сможем это сделать с 1 января, принимая во внимание, какое количество законодательных актов не только нам, но и региональным минздравам придется принять. Мы должны на всей территории Российской Федерации такое право предоставить одновременно всем гражданам. Предположительно, работа начнется с 1 сентября 2023 года», — рассказала заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Светлана Семечева в ходе межрегиональной научно-практической конференции «Сельская аптека. Современный подход к повышению доступности лекарственных препаратов для населения», передает корреспондент «ФВ».

Она объяснила, что регионам нужно будет произвести расчеты, определить стоимость возмещения (законом предусмотрена, в частности, доплата за препарат со стороны пациента). Аптечным организациям, обслуживающим федеральных льготников, придется перестраиваться на новый формат взаимодействия с потребителями.



«Смысл механизма в том, что человек приходит с электронным рецептом (он попадает в систему федерального регистра, чтобы проверить право пациента на льготу в рамках Федерального закона № 178), у него на карте «Мир» находятся средства, которые зарезервированы федеральным казначейством и доступны для списания в аптечной организации», — рассказала Семечева.

По ее словам, у Минздрава нет задачи перевести всех льготников на систему электронных сертификатов. Пользоваться им или нет, будет решать только сам пациент. Эта система будет удобна для тех, кто хочет получать конкретные наименования лекарственных препаратов в рамках МНН, а также для новых пациентов, которым Минздрав не успел закупить препарат в силу длительности организации аукционов.

Региональные минздравы должны будут резервировать определенную сумму на электронные сертификаты при планировании закупок для льготников. «Для регионов самым сложным будет вопрос планирования: получив деньги в начале года, им нужно будет спрогнозировать траты. Если обратиться к опыту Москвы, которая взяла для пилотирования около 200 МНН, 30% пациентов пошли по пути электронного сертификата», — отметила Светлана Семечева.

Электронные сертификаты могут стать заменой монетизации льгот, ранее предлагала руководитель Федерального казенного учреждения «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Елена Максимкина.