Аптеки несут убытки из-за неточностей в требованиях к антитеррористическим паспортам

Аптечные организации несут потери из-за судебной практики по вопросу антитеррористических паспортов. Об этом заявила ассоциация «СоюзФарма».

В организации отмечают, что в сфере контроля антитеррористической защищенности зданий и сооружений существует ряд противоречий и неточностей. Они, как правило, трактуются не в пользу предприятий. По итогам проверок инициируется значительное количество судебных процессов, результатом которых становятся крупные штрафы.

Организация попросила «Опору России» обратиться в МЧС, чтобы фармрознице подробно разъяснили нормы, применяемые при проверке антитеррористической защищенности объекта. Письмо ассоциации есть в распоряжении «ФВ».

Сколько составляют штрафы для аптек? Как часто проводятся проверки? Что про неточности в требованиях говорит юрист? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 25 (1094) от 25.10.2022 года.