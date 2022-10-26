Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Аптеки несут убытки...

Аптеки несут убытки из-за неточностей в требованиях к антитеррористическим паспортам

Эксклюзив
26.10.2022
15:44
Руслан Мавлиханов
Ольга Коберник

Аптеки просят конкретизировать требования норм антитеррористической безопасности. В судебных прецедентах суд, как правило, встает не на сторону аптечной организации.

Фото: Ринат Васбеев

Аптечные организации несут потери из-за судебной практики по вопросу антитеррористических паспортов. Об этом заявила ассоциация «СоюзФарма».

В организации отмечают, что в сфере контроля антитеррористической защищенности зданий и сооружений существует ряд противоречий и неточностей. Они, как правило, трактуются не в пользу предприятий. По итогам проверок инициируется значительное количество судебных процессов, результатом которых становятся крупные штрафы.

Организация попросила «Опору России» обратиться в МЧС, чтобы фармрознице подробно разъяснили нормы, применяемые при проверке антитеррористической защищенности объекта. Письмо ассоциации есть в распоряжении «ФВ».

Сколько составляют штрафы для аптек? Как часто проводятся проверки? Что про неточности в требованиях говорит юрист? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 25 (1094) от 25.10.2022 года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.