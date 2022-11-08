Аптеки попросили генпрокурора навести порядок в проверках

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» направила письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой внести изменения в порядок проведения проверок. Анализируя решения ведомства в регионах, организация обнаружила несколько системных проблем при проведении прокурорских проверок.

В письме ассоциация проанализировала проблемы, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий в аптеках. Документ есть в распоряжении «ФВ». Среди них, в частности, смешение МНН и торговых наименований лекарственных препаратов при проверках минимального ассортимента.

«СоюзФарма» просит Игоря Краснова обратить внимание на ошибочную трактовку ряда фактов фармацевтической деятельности. «Требуется соблюдение баланса прав и интересов аптечных организаций и интересов органов прокуратуры, а также повышения уровня информированности в рамках прокурорского надзора», — пишет исполнительный директор ААУ «СоюзФарма», вице-президент «Опоры России» Мария Литвинова.

Какие меры она просит генпрокуратуру принять, читайте в «ФВ» № 26 (1095) от 08.11.2022 года в материале «Надзорная труба».