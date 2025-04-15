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Аптеки предложили информировать...

Аптеки предложили информировать медорганизации о наличии препаратов

Эксклюзив
15.04.2025
17:51
Ольга Коберник
Ассоциация «Союзфарма» обратилась к депутату Госдумы Александру Петрову с предложением внедрить механизм оперативного информирования медицинских организаций о наличии препаратов в аптеках. Сейчас врачи часто назначают препараты, которых нет в продаже, или доступ к ним ограничен. Пациентам приходится неоднократно обращаться в лечебные учреждения или самостоятельно корректировать назначения.
Фото: 123rf.com

ААУ «Союзфарма» предложила представителю Госдумы — депутату Александру Петрову — внести инициативу по совершенствованию системы лекарственного обеспечения граждан и повышению качества медицинских услуг. Обращение есть в распоряжении «ФВ».

Число жалоб от граждан о недоступности необходимых лекарств в аптеках по всей России растет, сказано в документе. «Существует серьезная ситуация, с которой сталкиваются многие граждане: врачи назначают препараты, которые фактически отсутствуют в продаже или имеют ограниченный доступ. Это создает сложности для пациентов, ухудшает качество медицинского обслуживания и, как следствие, подрывает доверие к системе здравоохранения в целом», — говорится в письме.

Проблема касается всех групп препаратов, уточнила в беседе с корреспондентом «ФВ» исполнительный директор «Союзфармы» Мария Литвинова. «Ситуация усугубилась в связи с существенными изменениями в фармацевтическом рынке: из аптек исчезли многие препараты европейского производства, а также полностью прекратился ввоз лекарственных средств из Украины, — отмечено в обращении. — Кроме того, некоторые препараты были сняты с производства».

При этом медицинские работники зачастую не имеют оперативной информации об этих изменениях и продолжают выписывать рецепты на недоступные лекарства, считают в ассоциации. Пациентам приходится тратить время на поиск назначенного препарата в разных аптеках, самостоятельно искать замены назначенным препаратам (это может быть небезопасно для здоровья) и неоднократно посещать врача для корректировки назначений.

Ассоциация предлагает внедрить механизм оперативного информирования медицинских организаций на базе действующей системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Такой подход позволит врачам получать актуальную информацию о наличии необходимых препаратов в аптечных организациях, случаях приостановления реализации лекарственных средств, фактах изъятия препаратов из обращения.
«Система оперативного информирования позволит повысить эффективность лечения за счет назначения доступных препаратов, сократить время на поиск альтернативного лечения, улучшить качество медицинских услуг и обеспечить реализацию концепции лекарственной безопасности», — подытожили в письме.

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