Аптеки предложили информировать медорганизации о наличии препаратов
ААУ «Союзфарма» предложила представителю Госдумы — депутату Александру Петрову — внести инициативу по совершенствованию системы лекарственного обеспечения граждан и повышению качества медицинских услуг. Обращение есть в распоряжении «ФВ».
Число жалоб от граждан о недоступности необходимых лекарств в аптеках по всей России растет, сказано в документе. «Существует серьезная ситуация, с которой сталкиваются многие граждане: врачи назначают препараты, которые фактически отсутствуют в продаже или имеют ограниченный доступ. Это создает сложности для пациентов, ухудшает качество медицинского обслуживания и, как следствие, подрывает доверие к системе здравоохранения в целом», — говорится в письме.
Проблема касается всех групп препаратов, уточнила в беседе с корреспондентом «ФВ» исполнительный директор «Союзфармы» Мария Литвинова. «Ситуация усугубилась в связи с существенными изменениями в фармацевтическом рынке: из аптек исчезли многие препараты европейского производства, а также полностью прекратился ввоз лекарственных средств из Украины, — отмечено в обращении. — Кроме того, некоторые препараты были сняты с производства».
При этом медицинские работники зачастую не имеют оперативной информации об этих изменениях и продолжают выписывать рецепты на недоступные лекарства, считают в ассоциации. Пациентам приходится тратить время на поиск назначенного препарата в разных аптеках, самостоятельно искать замены назначенным препаратам (это может быть небезопасно для здоровья) и неоднократно посещать врача для корректировки назначений.
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