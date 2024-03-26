Аптеки регулярно выплачивают компенсации за травмы пациентов

Незакрепленный коврик

В Свердловской области пенсионерка отсудила у аптеки более 200 тыс. руб. за травмы, полученные в октябре 2021 года.

70-летняя жительница Верхней Пышмы упала перед входом в аптеку, зацепившись ногой за плохо закрепленный коврик. Сотрудники фармпредприятия оказали первую помощь и вызвали «скорую помощь». Женщине диагностировали переломы рук.

В гипсе она проходила месяц, кроме того, ей пришлось обратиться за платной помощью.

Она обратилась в суд и в своем иске просила выплатить ей не только компенсацию морального вреда, но и понесенные затраты (42 тыс. руб.), а также судебные расходы.

Аптека с иском не согласилась. По версии представителя ответчика, истица могла просто потерять равновесие и из-за этого упасть.

Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с аптеки 50 тыс. руб. компенсации морального вреда и 7 тыс. руб. в счет оплаты услуг юриста. Решение не устроило ни одну из сторон и было обжаловано в Свердловском областном суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда назначила судебно-медицинскую экспертизу, которая установила характер падения, при котором были получены травмы (ни о какой потере равновесия речь не шла). Апелляционная инстанция изменила решение Верхнепышминского городского суда, увеличив размер компенсации морального вреда до 200 тыс. руб. В остальной части решение было оставлено без изменений, сообщает пресс-служба судебного органа.

Скользкий пандус

Компенсацию в 200 тыс. руб. выиграла в суде жительница Ярославля, которая упала при входе в аптеку в январе 2023 года.

76-летней женщине диагностировали перелом шейки бедра, ей потребовалась операция. Проверка, проведенная прокуратурой по заявлению пенсионерки, показала, что в момент падения пандус фармпредприятия не был очищен от наледи и снега.

Фрунзенский районный суд Ярославля удовлетворил иск, поданный прокурором в интересах пострадавшей, и взыскал компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу, но его исполнение взято прокуратурой на контроль, передает пресс-служба надзорного органа.

Схожая история произошла в марте 2021 года с жительницей Горно-Алтайска. Выходя из аптеки, она поскользнулась на поврежденном и неочищенном от наледи крыльце аптеки и сломала лодыжку.

Специалисты консультационного центра Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай помогли женщине подготовить исковое заявление, сообщается на сайте организации. В суде стороны пришли к мировому соглашению. Руководство аптеки компенсировало посетительнице моральный вред в сумме 50 тыс. руб. и понесенные ею убытки. Крыльцо аптеки после происшествия было отремонтировано.

Опасный картон

Осенью прошлого года в Кургане посетительница упала на скользком полу в тамбуре аптеки и добилась компенсации морального вреда в размере 100 тыс. руб. Информация опубликована в системе ГАС «Правосудие».

Инцидент произошел в январе. Женщина наступила в тамбуре аптеки на лист картона, постеленный сотрудниками. Лист был не закреплен, женщина упала и получила травмы.

Она прошла лечение в больнице и санатории, была вынуждена нанять сиделку, поскольку не могла ходить самостоятельно, и просила суд взыскать с аптечной организации компенсацию за понесенные расходы.

Представители аптеки пытались оспорить факт получения травмы при падении. Однако суд иск удовлетворил, обязав выплатить 100 тыс. в счет компенсации морального ущерба, более 55 тыс. штрафа за то, что отказались добровольно урегулировать претензию, и свыше 10 тыс. руб. за расходы на сиделок.

Многочисленные яркие рекламные листовки на входной двери аптеки отвлекают внимание при входе и выходе.

Незаметная ступенька

В Волгограде в 2022 году посетительница взыскала с аптеки почти 200 тыс. руб.

В апреле 2021 года, выходя из аптеки, она не заметила ступеньку и сильно ударилась о выступ. Женщина просила возместить расходы на лечение и утраченный заработок во время нахождения на больничном в размере 47,6 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб. Краснооктябрьский районный суд Волгограда снизил размер компенсации морального вреда до 150 тыс. руб. и иск удовлетворил.

Аптека обжаловала это решение в Волгоградском областном суде, ссылаясь на то, что между ее действиями и падением истца не установлена причинно-следственная связь, поскольку в помещении имеется предупреждающее объявление «осторожно, ступенька». Потребитель сам виноват, что упал, потому что «выбрал неверную траекторию движения», объяснял ответчик. Но судебная коллегия отклонила эти доводы.

Из представленных ответчиком видеозаписи и фотографий не усматривается, что предупреждающий знак «осторожно, ступенька» был размещен в зоне видимости, говорится в решении суда. Также в аптеке отсутствует сигнальная разметка, обозначающая ступеньку, в связи с чем не были соблюдены установленные требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий.

Суд обратил внимание и на то, что многочисленные яркие рекламные листовки на входной двери аптеки отвлекают внимание при входе и выходе.

Судебный акт районного суда оставлен без изменений.