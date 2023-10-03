Аптеки заявляют о способности маркетплейсов забрать с рынка самые маржинальные товары

Маркетплейсы находятся в более выгодном положении, чем аптеки, потому что не обременены лицензиями, необходимостью заниматься аккредитацией фармспециалистов, и забирают у аптечного сегмента большие категории товаров. Об этом в ходе аптечного саммита «Новая аптечная реальность в России и СНГ» в Москве заявил генеральный директор АС «Ригла» Александр Филиппов, передает корреспондент «ФВ».

«Аптечный рынок теряет уже более 200 млрд руб. Теперь вы не найдете в аптеке обычные ножницы для маникюра. Вы не купите даже детскую соску. В большинстве аптек этого товара нет, потому что эти категории утекли на маркетплейсы. С чем мы останемся? С рецептурой, на которую наценка 2%», — пояснил Филиппов.

Он обратился к депутату Госдумы Евгению Нифантьеву с просьбой защитить аптечный рынок и отрегулировать деятельность маркетплейсов.

«Для маркетплейсов должны быть разработаны четкие правила поведения на фармацевтическом рынке. Если этого не произойдет, наше будущее — это ПВЗ», — сказал Филиппов.