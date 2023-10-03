Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРозница
Аптеки заявляют о...

Аптеки заявляют о способности маркетплейсов забрать с рынка самые маржинальные товары

03.10.2023
16:44
Оксана Григорьева
Аптечный рынок теряет миллиарды из-за перетекания товара в другие каналы и рискует в будущем остаться только с рецептурой, наценка на которую не превышает 2%. Об этом заявил Александр Филиппов.
Александр Филиппов

Маркетплейсы находятся в более выгодном положении, чем аптеки, потому что не обременены лицензиями, необходимостью заниматься аккредитацией фармспециалистов, и забирают у аптечного сегмента большие категории товаров. Об этом в ходе аптечного саммита «Новая аптечная реальность в России и СНГ» в Москве заявил генеральный директор АС «Ригла» Александр Филиппов, передает корреспондент «ФВ».

«Аптечный рынок теряет уже более 200 млрд руб. Теперь вы не найдете в аптеке обычные ножницы для маникюра. Вы не купите даже детскую соску. В большинстве аптек этого товара нет, потому что эти категории утекли на маркетплейсы. С чем мы останемся? С рецептурой, на которую наценка 2%», — пояснил Филиппов.

Он обратился к депутату Госдумы Евгению Нифантьеву с просьбой защитить аптечный рынок и отрегулировать деятельность маркетплейсов.

«Для маркетплейсов должны быть разработаны четкие правила поведения на фармацевтическом рынке. Если этого не произойдет, наше будущее — это ПВЗ», — сказал Филиппов.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.